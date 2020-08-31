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"التعليم" تكشف عن طرق للحفاظ على الخصوصية أثناء استخدام "مدرستي" 

Time منذ ساعة
Views 1717
"التعليم" تكشف عن طرق للحفاظ على الخصوصية أثناء استخدام "مدرستي" 

الرياض (صدى):
كشفت وزارة التعليم عن طرق للحفاظ على الخصوصية أثناء استخدام منصة " مدرستي " 

وتضمنت الطرق الآتي: أولا.. حافظ على هويتك ولا تنتحل شخصية الغير.

ثانيا.. عزز علاقتك مع الآخرين من خلال مراعاتك الخصوصية عند استخدام منصة مدرستي ووسائل التواصل الاجتماعي.

ثالثا.. عدم تصوير زملائك الطلبة أو المعلمين أو محتويات منصة مدرستي وعدم مشاركة أي تفاصيل على منصات التواصل الاجتماعي.

رابعا.. حافظ على سرية معلوماتك الخاصة والحساسة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور وسجلك المدني ولا تشاركها مع الآخرين.

خامسا..  يرجى إبلاغ المعلم أو المعلمة مباشرة في حال اشتباهك بأي سلوك مريب أثناء الدرس مثل دخول أشخاص خارجيين أو نشر محتوى غير مناسب.

سادسا.. تأكد من تسجيل خروجك من المنصة وإغلاقها عند الانتهاء من كافة دروس اليوم حفاظا على خصوصيتك.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه يابنت سلامه ، وحفيدة سلامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم انتقم لهما ولكل مظلوم يارب .. آمين ..
ع.ع.ش
مانحتاجه هو تركيب كمرات إجبارية على منازلنا والسبب كثرت السرقات وكذلك العبث بالممتلكات نأمل من الداخليه سرعة الازم أصحاب المنازل تركيب كمرات بها خاصه الاستثمارية
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله ... تعاكسين وزوجك معك ، ولك عين بعد ......!!؟ .. هذا اللي يقول // شينه وقوية عينه ..

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