تشيلسي يتوصل لاتفاق مع نجم ليفركوزن

وكالات (صدى):
توصلت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي لاتفاق مع مسئولي نادي بايرن ليفركوزن الألماني، بشأن الحصول على خدمات اللاعب الشاب كاي هافرتز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأتفق الناديان على ضم اللاعب الشاب مقابل 80 مليون يورو نقدا و 20 مليون يورو متغيرات، وذلك بعقد يمتد لمدة 5 مواسم.
وشارك هافرتز مع بايرن ليفركوزن في 43 مباراة بمختلف المسابقات في موسم 2019/2020، وسجّل 17 هدفًا وقام بـ9 تمريرات حاسمة.
وتواصل إدارة البلوز تحقيق مطالب المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد، لاسيما بعد أن قامت إدارة النادي اللندني بحسم الصفقة السادسة لصالح الفريق.
ونجح تشيلسي في ضم 5 لاعبين خلال فترة الأنتقالات الحالية، حيث تم التعاقد مع تياجو سيلفا مدافع باريس سان جيرمان، ومالانج سار مدافع فريق نيس، وزياش من أياكس وفيرنر مهاجم لايبزج، وبن تشيلويل ظهير ليستر سيتي.