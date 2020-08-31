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حالات تُسحب فيها الجنسية السعودية من المرأة الأجنبية

Time منذ 54 دقيقة
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حالات تُسحب فيها الجنسية السعودية من المرأة الأجنبية

الرياض (صدى):
حدّد النظام عدة حالات لسحب الجنسية السعودية من المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي.

وأوضح النظام أنه يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملة السعودي الأجنبية، إذا قدمت طلبا بذلك، وتنازلت عن جنسيتها الأصلية.

كما يجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب، واستردت جنسيتها الأصلية، أو جنسية أجنبية أخرى.

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك وهي:

لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها، ودخلت في هذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها .

يجوز - بقرار من مجلس الوزراء - سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه، وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الحالتين الآتيتين : أ- إذا حكم عليه بحد شرعي، أو بالسجن مدة تزيد على سنة، لارتكابه عم يمس الأمانة أو الشرف، ب - إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه، أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يمكن هذا يثبت إحترامه لها وخوفه من عدم كسر خاطرها وجرح مشاعرها..
اجلس في بيتك
روح أول تعلم الكتابة زين وبعدين تعال ونزل تعليقك وفلسفتك يا فيلسوف زمانه
اجلس في بيتك
اروع واجمل واحن واطيب ملك عشنا معه احلى واجمل واسعد ايامنا يارب كما اسعدنا اسعده بالفردوس الأعلى من جنتك ياربي بلا حساب ولا سابق عذاب الله يرحم البطن الي حملك عهدك كان عهد بركة ورحمة وعدل ومساواة احببناك حيا وميتا ولن ننساك من دعاءنا ما حيينا
اجلس في بيتك
اروع واجمل واحن واطيب ملك عشنا معه احلى واجمل واسعد ايامنا يارب كما اسعدنا اسعده بالفردوس الأعلى من جنتك ياربي بلا حساب ولا سابق عذاب الله يرحم البطن الي حملك عهدك كان عهد بركة ورحمة وعدل ومساواة احببناك حيا وميتا ولن ننساك من دعاءنا ما حيينا
اجلس في بيتك
اروع واجمل واحن واطيب ملك عشنا معه احلى واجمل واسعد ايامنا يارب كما اسعدنا اسعده بالفردوس الأعلى من جنتك ياربي بلا حساب ولا سابق عذاب الله يرحم البطن الي حملك عهدك كان عهد بركة ورحمة وعدل ومساواة احببناك حيا وميتا ولن ننساك من دعاءنا ما حيينا

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