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تمديد فترة إدخال أنشطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية

Time منذ 43 دقيقة
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تمديد فترة إدخال أنشطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية

الرياض (صدى):
قرّرت وزارة التعليم، تمديد عملية إدخال أنشطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية في نظام فارس، حتى 16 جمادي الأولي النقبل.

جاء ذلك في تعميم أصدره نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، إذ تقرر تمديد الفترة الزمنية لما تحقق لهم من أنشطة تطوير مهني خلال مدة خدمتهم السابقة في نظام فارس استجابة للأوضاع الراهنة .

وتتضمن الفترات الزمنية لإضافة أنشطة التطوير المهني من 8 شوال الموافق 31 مايو حتى 16 جمادي الأولي الموافق 31 ديسمبر، وإرسال أنشطة التطوير المهني للموافقة والاعتماد في الفترة من 12 جمادي الأولي الموافق 27 ديسمبر، حتى 16 جمادي الأولي الموافق 31 ديسمبر، وذلك فيما يخص شاغلي الوظائف التعليمية.

وأوضح التعميم أن اعتماد أنشطة التطوير المهني بالنسبة للرئيس المباشر سيبدأ من 12 جمادي الأولي الموافق 27 ديسمبر وحتى 9 رجب الموافق 21 فبراير.

وسيتم إنهاء عمليات الإرسال والاعتماد في حال وجود طلب التعديل للجميع يوم 16 رجب الموافق 28 فبراير 2021، بالإضافة إلى إغلاق الخدمة الذاتية للتطوير المهني للمعلمين بنظام فارس يوم 17 رجب الموافق 1 مارس 2021.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه يابنت سلامه ، وحفيدة سلامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم انتقم لهما ولكل مظلوم يارب .. آمين ..
ع.ع.ش
مانحتاجه هو تركيب كمرات إجبارية على منازلنا والسبب كثرت السرقات وكذلك العبث بالممتلكات نأمل من الداخليه سرعة الازم أصحاب المنازل تركيب كمرات بها خاصه الاستثمارية
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله ... تعاكسين وزوجك معك ، ولك عين بعد ......!!؟ .. هذا اللي يقول // شينه وقوية عينه ..

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