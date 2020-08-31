تحديد موعد عقد جلسة ثانية في محاكمة المدان باغتيال الحريري

بيروت (صدى):
حددت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزارء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، 16 سبتمبر لعقد جلسة ثانية في قضية المدان التابع لحزب الله سليم عياش.
وكانت المحكمة قد دانت سليم عياش العضو في حزب الله بجريمة قتل الحريري، بينما برأت 3 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة، لافتة إلى أنه لا يمكن تحديد عدد المتورطين في التفجير، وأن المتهمين يرتبطون بجهة منظمة.
وأوضحت أن الأدلة تشير إلى أن الاغتيال كان سياسياً، حيث إن "الهدف المنشود من اغتيال الحريري زعزعة استقرار لبنان"، إلا أنها أوضحت أن "لا أدلة عن الجهة التي وجهت المتهمين لاغتيال الحريري".