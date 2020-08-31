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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

Time منذ ساعة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 43.12 نقطة ليقفل عند مستوى 7940.70 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 13 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 540 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الدوائية، ونماء للكيماويات، وتهامة، وبترو رابغ، وأسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سافكو، والأبحاث والتسويق، وإعمار، والمراعي، والسعودي الفرنسي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 2.93%.

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودار الأركان، والإنماء، والجزيرة، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأسماك، وتهامة، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 253.98 نقطة ليقفل عند مستوى 9278.72 نقطة، وبتداولات بلغت 34 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 570 ألف سهم تقاسمتها 1033 صفقة.

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أحدث التعليقات

ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
مدرب محترم وتكتية جميل داخل الملعب وأخلاقة أجمل ويكفي بأن مسك الهلال العالمي ورابع العالم وصاحب أطول دوري إستثنائي في تاريخ الكرة السعودية ودربة مؤقت. دوري ابطال أسيا + دوري إستثنائي + رابع العالم في أقل من 10 شهور تسجل في التارررررريخ شخبار الضغط
محمد عبدالله
بصراحة الي كتب العنوان واضح انه يدور الاثارة لاي سبب حتى لو كتب معلومات خاطئة للعلم اسم السحلية اغوانا وهي برمائية وتعيش في غابات امريكا الجنوبية وامس واحد ماسك طائر نقار الخشب وكاتب مسك طائر غريب صدق ان العلم نور للاسف ثقافة شباب هذا الجيل ضحلة.
محمد عبدالله
بصراحة الي كتب العوان واضح انه يدور الاثارة لاي سبب حتى لو كتب معلومات خاطئة للعلم اسم السحلية اغوانا وهي برمائية وتعيش في غابات امريكا الجنوبية وامس واحد ماسك طائر نقار الخشب وكاتب مسك طائر غريب صدق ان العلم نور للاسف ثقافة شباب هذا الجيل ضحلة.
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
حطوها في المفضلة ( وكلام اخونا مليان) صحيح .. العويس للفقر ومعاهم ثلاثة لاعبين للأهلي ومبلغ 12 مليون شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب.. مثل عبدالفتاح المفاوضات تمت في مكة وعقد اللاعب ساري المفعول بالصوت والصورة عند قيام أحد أعضاء تادي ابو قرنبع والرجيع بتصوير اللاعب بسنابة وتم نشره عن طريق الخطأ..!؟ وها هم يعودون بنفس المسار وقبلها مفاوضاتهم للسومه..؟! والأن العويس إلي ما حقق ولا بطولة مع الراقي ..!؟ من جد أرزاق ( عقد العويس 25 مليون لمدة 5 مواسم وسيارة وفلة ) وإدارة مؤمنه نايمة في العسل واللعب من تحت الطاولة..؟!
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء يرحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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