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بالفيديو.. نايف هزازي يرد على الانتقادات التي وجهت إليه بعد تهنئته للهلال

Time منذ 6 دقائق
Views 1154
بالفيديو.. نايف هزازي يرد على الانتقادات التي وجهت إليه بعد تهنئته للهلال

نواف السالم (صدى):
لم يصمت لاعب نادي العدالة نايف هزازي، على الإنتقادات التي وجهت إليه ، بعد ظهوره في فيديو عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“، أشاد فيه بالهلال وبيئة ”الزعيم“ وما قدموه هذا الموسم،حيث استعان بكيفية تعاملهم مع رحيل البرازيلي كارلوس إدواردو عن الفريق، والمنتقل إلى شباب الأهلي دبي.

وأوضح هزازي من خلال الفيديو ”أبهرني وداع كارلوس إدواردو والممر الشرفي الذي أقيم له، ولم أكن أتمنى رحيله كان فاكهة للدوري السعودي، حقيقة الهلال بيئة كرة قدم صحيحة، أدعو للهلال بالتوفيق بالبطولات والمزيد من النجاحات“.

وكانت جماهير نادي النصر قد هاجمت نايف هزازي، لاعب فريقها السابق؛ عقب تغريدة هنأ فيها الهلال بفوزه بلقب الدوري السعودي للمرة الـ16 في تاريخه.

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أحدث التعليقات

محمد عبدالله
بصراحة الي كتب العوان واضح انه يدور الاثارة لاي سبب حتى لو كتب معلومات خاطئة للعلم اسم السحلية اغوانا وهي برمائية وتعيش في غابات امريكا الجنوبية وامس واحد ماسك طائر نقار الخشب وكاتب مسك طائر غريب صدق ان العلم نور للاسف ثقافة شباب هذا الجيل ضحلة.
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
حطوها في المفضلة ( وكلام اخونا مليان) صحيح .. العويس للفقر ومعاهم ثلاثة لاعبين للأهلي ومبلغ 12 مليون شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب.. مثل عبدالفتاح المفاوضات تمت في مكة وعقد اللاعب ساري المفعول بالصوت والصورة عند قيام أحد أعضاء تادي ابو قرنبع والرجيع بتصوير اللاعب بسنابة وتم نشره عن طريق الخطأ..!؟ وها هم يعودون بنفس المسار وقبلها مفاوضاتهم للسومه..؟! والأن العويس إلي ما حقق ولا بطولة مع الراقي ..!؟ من جد أرزاق ( عقد العويس 25 مليون لمدة 5 مواسم وسيارة وفلة ) وإدارة مؤمنه نايمة في العسل واللعب من تحت الطاولة..؟!
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء يرحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاتستغرببن يابنتي سالفة طويلة اغرب للخيال مع فارق بسيط إنها قصةحقيقية100% لرجل ميت لكنه حي الي هو إنا😎👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تأكدي عن طريق برنامج تطمن تلقين اسمك ولا عطيني علامة اعرف بها اسمك وأنا أكلم اخويياي في الصحة القائمين ع المسحات يشوفون

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