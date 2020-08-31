بالفيديو.. نايف هزازي يرد على الانتقادات التي وجهت إليه بعد تهنئته للهلال

نواف السالم (صدى):
لم يصمت لاعب نادي العدالة نايف هزازي، على الإنتقادات التي وجهت إليه ، بعد ظهوره في فيديو عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“، أشاد فيه بالهلال وبيئة ”الزعيم“ وما قدموه هذا الموسم،حيث استعان بكيفية تعاملهم مع رحيل البرازيلي كارلوس إدواردو عن الفريق، والمنتقل إلى شباب الأهلي دبي.
وأوضح هزازي من خلال الفيديو ”أبهرني وداع كارلوس إدواردو والممر الشرفي الذي أقيم له، ولم أكن أتمنى رحيله كان فاكهة للدوري السعودي، حقيقة الهلال بيئة كرة قدم صحيحة، أدعو للهلال بالتوفيق بالبطولات والمزيد من النجاحات“.
وكانت جماهير نادي النصر قد هاجمت نايف هزازي، لاعب فريقها السابق؛ عقب تغريدة هنأ فيها الهلال بفوزه بلقب الدوري السعودي للمرة الـ16 في تاريخه.