كواليس انتقال اللاعب الكوري «كيم جين سو» إلى النصر

طلال الغامدي (صدى):
ذكرت تقارير صحافية، كواليس انضمام الظهير الأيسر اللاعب الكوري الجنوبي كيم جين سو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ حيث حسمت الصفقة بحوالي 15 مليونًا و300 ألف ريال، للاعب وناديه جيونبوك هيونداي.
وأوضحت التقارير، أن اللاعب الكوري سيتقاضى نحو 1.8 مليون دولار في الموسم "6.7 مليون ريال"، حيثُ إن عقده سيمتد لموسمين، كما أن النادي السابق للاعب، جيونبوك سيحصل على 500 ألف دولار "1.8 مليون ريال".
ومن الجدير بالذكر، أن نادي جيونبوك وافق يوم أمس الأحد، على بيع عقد اللاعب كيم جين سو، إلى النصر، وعلى ذلك سيمثل الفريق النصراوي لمدة موسمين.