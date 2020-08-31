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التعليم: إطلاق منصة "مدرستي" تجريبيا لتحقيق 7 أهداف

Time منذ ساعة
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التعليم: إطلاق منصة "مدرستي" تجريبيا لتحقيق 7 أهداف

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم الإطلاق التجريبي لمنصة مدرستي ، موضحة أن لذلك 7 أهداف وهذا لا يعني تأجيل الدراسة.

وأوضحت الوزارة أن الإطلاق التجريبي للمنصة يهدف لتخصيص وقت من الأسبوع الأول لاستكمال عملية التسجيل والتدريب والتهيئة، وتقديم الدعم الفني للمستفيدين من خلال التواصل مع المدرسة، مردفة بأن التهيئة متطلب ضروري لأي نظام تقني جديد خصوصا حينما يصل عدد المستفيدين من منصة مدرستي أكثر من ستة ملايين

وتابعت الوزارة بأن الهدف من الإطلاق التجريبي هو ترشيد عمليات سلوك الإستخدام كما يخصص الوقت من 7 صباحا وحتى 2 ظهرا لدخول طلاب ومعلمات المرحلتين ، ويخصص الوقت من 2 ظهرا وحتى 8 مساءا لدخول طلاب ومعلمي ومعلمات المرحة الابتدائية ومن 3 الى 5 فجرا للصيانة ، وذلك بسبب الأعداد الضخمة التي دخلت إلى منصة "مدرستي".

وأفادت الوزارة بأنه تم إتاحة 23 قناة تعليمية لقنوات "عين " لضمان سير الرحلة التعليمية موضحة يكون حضور المعلمين والمعلمات عن بعد مع طلابهم في الفصول الإفتراضية مع حضورهم للمدرسة يوما واحدا في الأسبوع.

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أحدث التعليقات

ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
حطوها في المفضلة ( وكلام اخونا مليان) صحيح .. العويس للفقر ومعاهم ثلاثة لاعبين للأهلي ومبلغ 12 مليون شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب.. مثل عبدالفتاح المفاوضات تمت في مكة وعقد اللاعب ساري المفعول بالصوت والصورة عند قيام أحد أعضاء تادي ابو قرنبع والرجيع بتصوير اللاعب بسنابة وتم نشره عن طريق الخطأ..!؟ وها هم يعودون بنفس المسار وقبلها مفاوضاتهم للسومه..؟! والأن العويس إلي ما حقق ولا بطولة مع الراقي ..!؟ من جد أرزاق ( عقد العويس 25 مليون لمدة 5 مواسم وسيارة وفلة ) وإدارة مؤمنه نايمة في العسل واللعب من تحت الطاولة..؟!
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء يرحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاتستغرببن يابنتي سالفة طويلة اغرب للخيال مع فارق بسيط إنها قصةحقيقية100% لرجل ميت لكنه حي الي هو إنا😎👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تأكدي عن طريق برنامج تطمن تلقين اسمك ولا عطيني علامة اعرف بها اسمك وأنا أكلم اخويياي في الصحة القائمين ع المسحات يشوفون
سليمان
كلامك صحيح يادكتور الحمد لله لي سنه كل يوم مشي ساعه ومخفف الاكل وشعرت بتحسن كبير جدا بعد معاناة مع كثرة ادوية القولون والسكر وقرفها

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