شاهد.. وثائق تكشف تورط "البشير" في إغتيال "مبارك"

وكالات (صدى):
كشفت تقارير وثائقية تسمى "الأسرار الكبرى"كواليس إنقلاب عام 1989 في السودان ومحاولة سيطرة الإخوان على الحكم، والتي كان من بين خططها محاولة اغتيال الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
وقالت الوثائق في لقطات وتسريبات حصرية للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير كشف فيها عن عدائه للنظام المصري بقيادة الرئيس حسني مبارك وقتها، حيث قال بأن المصريين وبعدما وصولنا للسلطة ظنوا أن ما حدث لصالحهم وسخروا إعلامهم ودبلوماسيتهم لدعمنا ثم بعد فترة اكتشفوا أن نظامنا في السودان خصم للنظام في مصر” بحسب العربية.
وكان قبل سنوات من وفاته، كشف حسن الترابي، مؤسس الحركة الإسلامية في السودان، تورط نظام البشير في محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا عام 1995، وقال علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل في تغريدة له على تويتر، أن حسن الترابي كشف تورط علي عثمان محمد طه، وزير الخارجية السوداني السابق ونافع علي نافع، رئيس جهاز الأمن السابق في محاولة الاغتيال، مؤكدا تورط النظام السوداني في إيواء الإرهابيين الذين نفذوا العملية.