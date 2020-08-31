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شاهد.. وثائق تكشف تورط "البشير" في إغتيال "مبارك"

Time منذ ساعة
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شاهد.. وثائق تكشف تورط "البشير" في إغتيال "مبارك"

وكالات (صدى):
كشفت تقارير وثائقية تسمى "الأسرار الكبرى"كواليس إنقلاب عام 1989 في السودان ومحاولة سيطرة الإخوان على الحكم، والتي كان من بين خططها محاولة اغتيال الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وقالت الوثائق في لقطات وتسريبات حصرية للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير كشف فيها عن عدائه للنظام المصري بقيادة الرئيس حسني مبارك وقتها، حيث قال بأن المصريين وبعدما وصولنا للسلطة ظنوا أن ما حدث لصالحهم وسخروا إعلامهم ودبلوماسيتهم لدعمنا ثم بعد فترة اكتشفوا أن نظامنا في السودان خصم للنظام في مصر” بحسب العربية.

وكان قبل سنوات من وفاته، كشف حسن الترابي، مؤسس الحركة الإسلامية في السودان، تورط نظام البشير في محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا عام 1995، وقال علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل في تغريدة له على تويتر، أن حسن الترابي كشف تورط علي عثمان محمد طه، وزير الخارجية السوداني السابق ونافع علي نافع، رئيس جهاز الأمن السابق في محاولة الاغتيال، مؤكدا تورط النظام السوداني في إيواء الإرهابيين الذين نفذوا العملية.

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أحدث التعليقات

ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
حطوها في المفضلة ( وكلام اخونا مليان) صحيح .. العويس للفقر ومعاهم ثلاثة لاعبين للأهلي ومبلغ 12 مليون شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب.. مثل عبدالفتاح المفاوضات تمت في مكة وعقد اللاعب ساري المفعول بالصوت والصورة عند قيام أحد أعضاء تادي ابو قرنبع والرجيع بتصوير اللاعب بسنابة وتم نشره عن طريق الخطأ..!؟ وها هم يعودون بنفس المسار وقبلها مفاوضاتهم للسومه..؟! والأن العويس إلي ما حقق ولا بطولة مع الراقي ..!؟ من جد أرزاق ( عقد العويس 25 مليون لمدة 5 مواسم وسيارة وفلة ) وإدارة مؤمنه نايمة في العسل واللعب من تحت الطاولة..؟!
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء يرحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاتستغرببن يابنتي سالفة طويلة اغرب للخيال مع فارق بسيط إنها قصةحقيقية100% لرجل ميت لكنه حي الي هو إنا😎👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تأكدي عن طريق برنامج تطمن تلقين اسمك ولا عطيني علامة اعرف بها اسمك وأنا أكلم اخويياي في الصحة القائمين ع المسحات يشوفون
سليمان
كلامك صحيح يادكتور الحمد لله لي سنه كل يوم مشي ساعه ومخفف الاكل وشعرت بتحسن كبير جدا بعد معاناة مع كثرة ادوية القولون والسكر وقرفها

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