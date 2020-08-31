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صدور قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية المحدثة

Time منذ ساعة
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صدور قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية المحدثة

الرياض (صدى):
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم الاثنين، عن صدور قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية المحدثة، والتي تأتي في إطار دور المؤسسة الرقابي والإشرافي؛ والهادفة إلى رفع مستوى الشفافية وتمكين المستهلكين من المقارنة بين أسعار تلك المنتجات.

وأوضحت المؤسسة، أن ذلك من خلال إلزام البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة بالإفصاح عن الحد الأدنى من معلومات منتجات الأفراد والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في مواقعها الإلكترونية والقنوات التسويقية، مع حث المستهلكين على زيارة تلك المواقع والمقارنة بين الأسعار، مما يُسهم في اتخاذ قرارات مدروسة؛ لاختيار المنتجات التي تراعي وتخدم احتياجاتهم.

وأكدت "ساما" أن قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية المحدثة التي ستحل محل القواعد السابقة، تُلزم جميع البنوك وشركات التمويل على حصر كافة أسعار المنتجات التمويلية والادخارية التي يقدمها البنك أو شركة التمويل في صفحة واحدة تحت أيقونة باسم "أسعار المنتجات التمويلية والادخارية" في الصفحة الرئيسية من الموقع الإلكتروني للبنك أو الشركة؛ ليسهل للمستهلكين الوصول إليها.

وأشارت إلى أن تتضمن الصفحة جميع الجداول أو الآلة الحاسبة للمنتجات التمويلية والادخارية وبطاقات الائتمان (إن وجدت)، إضافة إلى الصفحة الخاصة بكل منتج، بحيث تبين الآلة الحاسبة نوع المنتج والأسعار الدورية بناءً على مدخلات المستهلك، مع تأكيد القواعد الصادرة عن المؤسسة على مراجعة الأسعار بشكل دوري - كل شهر على الأقل - وذكر تاريخ آخر تحديث في أعلى الصفحة.

ويمكن الاطلاع على قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية المحدثة من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني التالي: هنـــــا.

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أحدث التعليقات

ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
حطوها في المفضلة ( وكلام اخونا مليان) صحيح .. العويس للفقر ومعاهم ثلاثة لاعبين للأهلي ومبلغ 12 مليون شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب.. مثل عبدالفتاح المفاوضات تمت في مكة وعقد اللاعب ساري المفعول بالصوت والصورة عند قيام أحد أعضاء تادي ابو قرنبع والرجيع بتصوير اللاعب بسنابة وتم نشره عن طريق الخطأ..!؟ وها هم يعودون بنفس المسار وقبلها مفاوضاتهم للسومه..؟! والأن العويس إلي ما حقق ولا بطولة مع الراقي ..!؟ من جد أرزاق ( عقد العويس 25 مليون لمدة 5 مواسم وسيارة وفلة ) وإدارة مؤمنه نايمة في العسل واللعب من تحت الطاولة..؟!
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء يرحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاتستغرببن يابنتي سالفة طويلة اغرب للخيال مع فارق بسيط إنها قصةحقيقية100% لرجل ميت لكنه حي الي هو إنا😎👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تأكدي عن طريق برنامج تطمن تلقين اسمك ولا عطيني علامة اعرف بها اسمك وأنا أكلم اخويياي في الصحة القائمين ع المسحات يشوفون
سليمان
كلامك صحيح يادكتور الحمد لله لي سنه كل يوم مشي ساعه ومخفف الاكل وشعرت بتحسن كبير جدا بعد معاناة مع كثرة ادوية القولون والسكر وقرفها

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