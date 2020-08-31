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رجل يرعى الغنم قديما
منذ ساعة
543
1
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أحدث التعليقات
ابو احمد
اللهم ان عبدك عبد الله بن عبد العزيز قد اكرم عبادك فاكرمه.
ابوسامي
الله يرحمك يابومتعب الله يجعلك في الفردوس الاعلى
ابوبدر
مثل اللي قبله حزب الشيطان يعين والشعب يبتلش فيه. الشعوب والله ما عاد يخوفها لا سلاح ولا قمع ولا اعتقال ولا سجن. اذا هو حياته كلها استجداء ومناشدات وترجي ومضيعبن حقوقهم فعلى ايش يخاف.. ولا شيء. وان تم قمع احد من الشعب او اعتقل بيطلع لك بداله الف. حسان دياب جابه حزب الشيطان والان هذا مثله جابه حزب الشيطان. رؤساء الدول واعوانهم يحيبون انهم استعبظوا البشرية. وكل واحد منهم جايب عصابة معه تحكم بامره. يا ماكرون. ومانيب بقايل ياعون لان بالاساس... والا بلاش. ياماكرون لبنان يبغى يتخلص من ايران واذنابها ومن كافة احد يبي يسطر على الشعوب
ملامح ظلم السنين
الحين سوق المستعمل طاح سوقة !!!
ابوبدر
اااااخ يابومتعب.. ما اقول الا : يارب ان عبدك عبدالله بن عبدالعزيز خدمنا وخدم البشرية ونفع القاصي والداني ونفعنا واعزنا واكرمنا وكان رجل شجاع الجم الافواه وانت يارب الكريم العظيم فاكرمه بجنة الفردوس الاعلى ووالدي ورالدتي وجميع اباء وامهات المسلمين وحنا والمسلمين جميعا يارب. من جد ابو متعب فقيدة. الله ينور له في قبره. الله يوسع له فيه. الله يجعل قبره روضة من رياض الجنة. الله يجعله ورالديني ووالديكم من الواردين على حوض سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم عليه. وان الله يحفظ ابنائه واحفاده ويكفيهم شر الاشرار وكيد الفجار ومن يكيد لهم فاجعل كيده في نحره او سعى لاذيتهم او اذلالهم فانتقم لهم يارب العالمين.
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