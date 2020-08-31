الأعداد السابقة للصحيفة

رجل يرعى الغنم قديما

Time منذ ساعة
Views 543
Comment 1
رجل يرعى الغنم قديما
Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو احمد
اللهم ان عبدك عبد الله بن عبد العزيز قد اكرم عبادك فاكرمه.
ابوسامي
الله يرحمك يابومتعب الله يجعلك في الفردوس الاعلى
ابوبدر
مثل اللي قبله حزب الشيطان يعين والشعب يبتلش فيه. الشعوب والله ما عاد يخوفها لا سلاح ولا قمع ولا اعتقال ولا سجن. اذا هو حياته كلها استجداء ومناشدات وترجي ومضيعبن حقوقهم فعلى ايش يخاف.. ولا شيء. وان تم قمع احد من الشعب او اعتقل بيطلع لك بداله الف. حسان دياب جابه حزب الشيطان والان هذا مثله جابه حزب الشيطان. رؤساء الدول واعوانهم يحيبون انهم استعبظوا البشرية. وكل واحد منهم جايب عصابة معه تحكم بامره. يا ماكرون. ومانيب بقايل ياعون لان بالاساس... والا بلاش. ياماكرون لبنان يبغى يتخلص من ايران واذنابها ومن كافة احد يبي يسطر على الشعوب
ملامح ظلم السنين
الحين سوق المستعمل طاح سوقة !!!
ابوبدر
اااااخ يابومتعب.. ما اقول الا : يارب ان عبدك عبدالله بن عبدالعزيز خدمنا وخدم البشرية ونفع القاصي والداني ونفعنا واعزنا واكرمنا وكان رجل شجاع الجم الافواه وانت يارب الكريم العظيم فاكرمه بجنة الفردوس الاعلى ووالدي ورالدتي وجميع اباء وامهات المسلمين وحنا والمسلمين جميعا يارب. من جد ابو متعب فقيدة. الله ينور له في قبره. الله يوسع له فيه. الله يجعل قبره روضة من رياض الجنة. الله يجعله ورالديني ووالديكم من الواردين على حوض سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم عليه. وان الله يحفظ ابنائه واحفاده ويكفيهم شر الاشرار وكيد الفجار ومن يكيد لهم فاجعل كيده في نحره او سعى لاذيتهم او اذلالهم فانتقم لهم يارب العالمين.

أخر الأخبار

تشيلسي يتوصل لاتفاق مع نجم ليفركوزن
تشيلسي يتوصل لاتفاق مع نجم ليفركوزن
Time منذ دقيقتين Views 1079
استمرار السحب الرعدية والرياح في 8 مناطق بالمملكة غدا
استمرار السحب الرعدية والرياح في 8 مناطق بالمملكة غدا
Time منذ 7 دقائق Views 1093
شاهد.. هتان باهبري يرقص على أغنية «بالبنط العريض»
شاهد.. هتان باهبري يرقص على أغنية «بالبنط العريض»
Time منذ 13 دقيقة Views 1246
مقتل قيادي حوثي في مأرب
مقتل قيادي حوثي في مأرب
Time منذ 21 دقيقة Views 1284
بالفيديو.. الفرق بين منصة مدرستي وقنوات عين وكيفية أخذ حصة التربية البدنية
بالفيديو.. الفرق بين منصة مدرستي وقنوات عين وكيفية أخذ حصة التربية البدنية
Time منذ 27 دقيقة Views 1420
خل الاستعراض ينفعك
خل الاستعراض ينفعك
Time منذ 30 دقيقة Views 265
جاء يكحلها وعماها
جاء يكحلها وعماها
Time منذ 31 دقيقة Views 247
بالفيديو.. لحظة طرد رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة من مناطق منكوبة في بيروت
بالفيديو.. لحظة طرد رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة من مناطق منكوبة في بيروت
Time منذ 33 دقيقة Views 1604
المملكة ترحب بالتوقيع على بروتوكولات اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية
المملكة ترحب بالتوقيع على بروتوكولات اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية
Time منذ 37 دقيقة Views 1390
قوات تركية تغتصب فتاتين سوريتين أثناء عبورهما الحدود
قوات تركية تغتصب فتاتين سوريتين أثناء عبورهما الحدود
Time منذ 40 دقيقة Views 1492