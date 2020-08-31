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بالفيديو.. انفجار ضخم بأحد المطاعم الشهيرة يهز أبوظبي

Time منذ 57 دقيقة
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بالفيديو.. انفجار ضخم بأحد المطاعم الشهيرة يهز أبوظبي

أبوظبي (صدى):
شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الاثنين، وقوع انفجار ضخم في أحد المطاعم الشهيرة؛ حيث تسبب في وقوع عددًا من الإصابات.

وتلقت شرطة أبوظبي، بلاغًا بوقوع انفجار في مطعم، وتم على الفور تحريك فرق التدخل السريع بمركز الفلاح التابعة لمديرية الطوارئ والسلامة العامة، حيث قامت بإخلاء السكان، وتطويق الموقع لضمان سلامة الجمهور.

وكشفت الشرطة، أنه من المتوقع أن يكون الانفجار ناتجًا عن تمديدات الغاز في المطعم، مشيرة إلى أن الحادِث أدى الى إصابات بين البسيطة والمتوسطة، حيث جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يا ساتر .. .. اجل خطيره واجد ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يجزاهم خير ويفكهم من كل شر ... آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بلعن ام الأدمان عسى مهو زارعه تحت المخده ولا السرير😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يثبتنا وإياه
ابو محمد 😎 ✍️
اللي على ساعديه ، صقور وليست نسور .. .. على الساعدين وليس على الكتفين .. اشوا ماقلتوا على شاربيه ... .. عموماً الله يرحمه .. آمين ..

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