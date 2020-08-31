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حقوق الإنسان تحظر عمل الحدث في المهن الخطرة

Time منذ 45 دقيقة
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حقوق الإنسان تحظر عمل الحدث في المهن الخطرة

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة حقوق الإنسان بحظر المهن والاعمال على الأحداث و التي قد تعرض صاحبها للخطر بسبب طبيعتها .

وأوضحت الهيئة بأنه يحظر عمل الحدث في عدد من المهن بسبب طبيعتها، أو الظروف التي تؤدى فيها،وحددتها في بعض المهن وهي العمل بالمناجم أوالمحاجرأو استخراج المواد المعدنية من تحت الأرض، والصناعات ذات المخاطر الصحية.

وتابعت الهيئة الأعمال التي يحظر عمل الأحداث وهي "الأعمال الشاقة، الأعمال التي تعرض الحدث بمخاطر جسدية بسبب العمل على الآلات ذات المخاطر العالية مثل آلات القطع الحادة وأي عمل قد يؤدي مكان وظروف آدائهإلى تعريض الحدث للمشكلات الخلقية والنفسية والجسدية"

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يجزاهم خير ويفكهم من كل شر ... آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بلعن ام الأدمان عسى مهو زارعه تحت المخده ولا السرير😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يثبتنا وإياه
ابو محمد 😎 ✍️
اللي على ساعديه ، صقور وليست نسور .. .. على الساعدين وليس على الكتفين .. اشوا ماقلتوا على شاربيه ... .. عموماً الله يرحمه .. آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي لو عندنا بتفرش الين ماتعض الارض الدعوى كلها كمامه بريال مدري بنص ريال وش جاب الأمم المتحده وعضو وخرابيط

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