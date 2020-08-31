القبض على 4 أشخاص يتباهون بإطلاق النار من سلاح رشاش بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض ، اليوم الاثنين ، من القبض على أربعة أشخاص يتباهون بإطلاق النار من سلاح رشاش وتوثيقه عبر مواقع التواصل.
وفي التفاصيل ، صرح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يطلقون النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره.
حيث تم القبض عليهم وهم ( أربعة مواطنين في العقد الثالث ) وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.