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القبض على 4 أشخاص يتباهون بإطلاق النار من سلاح رشاش بالرياض

Time منذ ساعة
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القبض على 4 أشخاص يتباهون بإطلاق النار من سلاح رشاش بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض ، اليوم الاثنين ، من القبض على أربعة أشخاص يتباهون بإطلاق النار من سلاح رشاش وتوثيقه عبر مواقع التواصل.

وفي التفاصيل ، صرح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يطلقون النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره.

حيث تم القبض عليهم وهم ( أربعة مواطنين في العقد الثالث ) وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يجزاهم خير ويفكهم من كل شر ... آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بلعن ام الأدمان عسى مهو زارعه تحت المخده ولا السرير😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يثبتنا وإياه
ابو محمد 😎 ✍️
اللي على ساعديه ، صقور وليست نسور .. .. على الساعدين وليس على الكتفين .. اشوا ماقلتوا على شاربيه ... .. عموماً الله يرحمه .. آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي لو عندنا بتفرش الين ماتعض الارض الدعوى كلها كمامه بريال مدري بنص ريال وش جاب الأمم المتحده وعضو وخرابيط

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