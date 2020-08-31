الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. نصائح لحماية حاسة النظر خلال فترة الدراسة عن بعد

Time منذ ساعة
Views 1601
Comment 1
بالفيديو.. نصائح لحماية حاسة النظر خلال فترة الدراسة عن بعد

عادل الحربي (صدى):
قدم استشاري أمراض عيون، اليوم الاثنين، عدة نصائح لتجنب الإصابة بضعف البصر لدى الطلاب والطالبات خلال أسابيع الدراسة عن بُعد.

وشدد استشاري أمراض العيون بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف الدكتور سامي الحارثي، خلال لقاء له مع "الإخبارية"، على ضرورة توخي الحذر عند الجلوس لساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر والتلفاز.

وأوضح سامي الحارثي، إنه يجب على أولياء الأمور عمل الفحوصات الأولية لأبنائهم، من أجل معرفة العيوب الانكسارية وتحديد قوة النظر وقياس ضغط العين؛ فضلًا عن توفير شاشة كبيرة مناسبة للقراءة خلال تلقي الطلاب الدراسة عن بُعد.

وأكد استشاري العيون، على أهمية أن يكون حجم خط الكتابة مناسبا للقراءة، والإضاءة مناسبة، ووضعية القراءة مناسبة، داعياً الطلاب بكافة مراحلهم العمرية إلى زيارة أطباء العيون بشكل مستمر للاطمئنان على صحة أعينهم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يجزاهم خير ويفكهم من كل شر ... آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بلعن ام الأدمان عسى مهو زارعه تحت المخده ولا السرير😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يثبتنا وإياه
ابو محمد 😎 ✍️
اللي على ساعديه ، صقور وليست نسور .. .. على الساعدين وليس على الكتفين .. اشوا ماقلتوا على شاربيه ... .. عموماً الله يرحمه .. آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي لو عندنا بتفرش الين ماتعض الارض الدعوى كلها كمامه بريال مدري بنص ريال وش جاب الأمم المتحده وعضو وخرابيط

أخر الأخبار

3 أشياء إحذر فعلها في أوقات النوم لتجنب الأرق
3 أشياء إحذر فعلها في أوقات النوم لتجنب الأرق
Time منذ دقيقة Views 1024
شاهد.. وثائق تكشف تورط "البشير" في إغتيال "مبارك"
شاهد.. وثائق تكشف تورط "البشير" في إغتيال "مبارك"
Time منذ 6 دقائق Views 1168
لحظة انفجار سيارة كهربائية
لحظة انفجار سيارة كهربائية
Time منذ 8 دقائق Views 214
إنقاذ حمار من كرسي بلاستيكي عالق في رأسه
إنقاذ حمار من كرسي بلاستيكي عالق في رأسه
Time منذ 10 دقائق Views 224
خطوات عملية دفع الزكاة لمكلفي التقديري
خطوات عملية دفع الزكاة لمكلفي التقديري
Time منذ 11 دقيقة Views 1235
صورة تاريخية للملك عبدالله وعلى كتفيه صقرين
صورة تاريخية للملك عبدالله وعلى كتفيه صقرين
Time منذ 18 دقيقة Views 1655
جرائم خطيرة لخلية الحرازات المنتظر صدور الحكم على أعضائها
جرائم خطيرة لخلية الحرازات المنتظر صدور الحكم على أعضائها
Time منذ 30 دقيقة Views 1768
بالفيديو.. سقوط طفل في بالوعة صرف صحي
بالفيديو.. سقوط طفل في بالوعة صرف صحي
Time منذ 34 دقيقة Views 319
حقيقة تحديد موعد لاستئناف المملكة للرحلات الدولية
حقيقة تحديد موعد لاستئناف المملكة للرحلات الدولية
Time منذ 39 دقيقة Views 1888
حقوق الإنسان تحظر عمل الحدث في المهن الخطرة
حقوق الإنسان تحظر عمل الحدث في المهن الخطرة
Time منذ 45 دقيقة Views 1406