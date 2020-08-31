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فهد الخضيري: خدعة تنظيف القولون هي بيع وهم وقد تسبب ضررًا

Time منذ ساعة
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فهد الخضيري: خدعة تنظيف القولون هي بيع وهم وقد تسبب ضررًا

علي القحطاني (صدى):
أكد أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، اليوم الاثنين، أن ‏خدعة تنظيف القولون هي بيع وهم وقديسبب ضررًا.

وأوضح فهد الخضيري: " خلق الله القولون لجمع الفضلات واخراجها ووظائف هامة للجسم (توازن الملح والماء...) وهو مليء بالبكتيريا النافعة طبيعياً (بروبايوتيك) ولا يحتاج تدخل بشري ولا تنظيف أبداً لأنه يتم ذلك تلقائي. أهم شيء منع الإمساك بشرب الماء الكثير وتناول الألياف كلها " .

وأضاف:" ‏ومن مشاكل ومهيجات القولون: (بعدالتوتر والقلق) الفلفل، المعجنات بأنواعها وأسوأها المقليات والمغّطسة بالسمن والسكر، عدم وجود خضار وفاكهة وورقيات في غذائك اليومي، العطش الذي يسبب جفاف الفضلات بالقولون ومن ثم الإمساك. احرص على الألياف وشرب الماء الكثير. قلل من القهوة المرّكزة، مارس الرياضة " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يجزاهم خير ويفكهم من كل شر ... آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بلعن ام الأدمان عسى مهو زارعه تحت المخده ولا السرير😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يثبتنا وإياه
ابو محمد 😎 ✍️
اللي على ساعديه ، صقور وليست نسور .. .. على الساعدين وليس على الكتفين .. اشوا ماقلتوا على شاربيه ... .. عموماً الله يرحمه .. آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي لو عندنا بتفرش الين ماتعض الارض الدعوى كلها كمامه بريال مدري بنص ريال وش جاب الأمم المتحده وعضو وخرابيط

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