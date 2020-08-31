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شؤون المسجد الحرام ترتبط بمنظومة الرقابة الإلكترونية "شامل"

Time منذ ساعة
Views 1496
شؤون المسجد الحرام ترتبط بمنظومة الرقابة الإلكترونية "شامل"

مكة المكرمة (صدى):
حرصت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على الارتباط الرقمي عبر الشبكة الحكومية الآمنة بالتعاون مع الديوان العام للمحاسبة وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي ممثلاً بمركز المعلومات الوطني " شامل ".

وتوفر منظومة " شامل " بيئة آلية تفاعلية سريعة وآمنة لتبادل البيانات والمعلومات وتبليغ نتائج المراجعة واستقبال الردود آلياً مع الجهات المشمولة برقابة هذا الديوان عبر الشبكة الحكومية الآمنة (GSN) الهادفة إلى تبادل البيانات والوثائق بين الديوان والجهات المشمولة برقابته بشكل سريع وآمن، وتوفير برامج المراجعة في إطار بيئة عمل آلية مشتركة تفاعلية بين المدققين والمستويات الإدارية لتنفيذ الأعمال الرقابية، وكذلك بين الديوان والرئاسة لتبليغ ومتابعة نتائج المراجعة آلياً بأفضل المعايير العالمية والممارسات المهنية للأعمال الرقابية، إضافة إلى حفظ وتتبع مهام المراجعة ونتائجها وتفاصيل بياناتها.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بلعن ام الأدمان عسى مهو زارعه تحت المخده ولا السرير😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يثبتنا وإياه
ابو محمد 😎 ✍️
اللي على ساعديه ، صقور وليست نسور .. .. على الساعدين وليس على الكتفين .. اشوا ماقلتوا على شاربيه ... .. عموماً الله يرحمه .. آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي لو عندنا بتفرش الين ماتعض الارض الدعوى كلها كمامه بريال مدري بنص ريال وش جاب الأمم المتحده وعضو وخرابيط
سلطان
لعنهم الله انهم كا الأنعام بل اضل

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