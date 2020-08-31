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بالفيديو.. رد قاسٍ من محمد نور على انتقادات عدنان جستنيه

Time منذ 49 دقيقة
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بالفيديو.. رد قاسٍ من محمد نور على انتقادات عدنان جستنيه

ماجد محمد (صدى):
رد محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد السابق، على انتقادات الناقد الرياضي عدنان جستنيه، ضده بعدما أعلن رغبته في الترشح لرئاسة العميد مستقبلا.

وقال " نور" ردًا على تصريحات عدنان جستنيه أن النادي شهد العديد من الأزمات عندما كان جستنيه مديرا للمركز الإعلامي، لافتًا إلى أنه كان يطلب الحصول على تذاكر لمباريات الفريق الأول لكرة القدم، حتى لا ينتقد اللاعبين علنا.

وأضاف اللاعب السابق:" جستنيه كان يقوم أيضا بنشر الخطابات والبيانات الرسمية، التي تقدم إليه، كما هي، ودون أن يقوم بمراجعتها"؛ متابعًا: " أنت لك فترة تتكلم وأنا ما أطلع أرد ولا أعتبرك حاجة أصلًا ولا شايفك شي.. تتذكر إذا كنت أرفع سماعة إذا أنت كتبت حاجة كدا ولا كدا وترجع تعتذر؟".

واستطرد لاعب الاتحاد السابق:" في سفرة المغرب كنت تأكل وتشرب ودخلت لغرفة الملابس وطردوك ما خلوك.. ويوم صارت مضاربة بينك وبين آخرين واللي فزع لك أخوي الصغير، وتتذكر الجاكيت البني الذي أعطاه لك أحد الأشخاص حينما شعرت بالبرد ولكنك لم تعده له بعد المباراة لأنه ماركة " .

وكان عدنان جستنيه، قد صرح قائلًا: " من أنت يا محمد نور لتتحدث عن الاتحاد؟! أنت صحيح أسطورة في الملعب، ولكن العميد هو من جعلك نجما، ومن الغريب أنه كان يرفض الظهور الإعلامي وبالأخص مع الإعلامي بتال القوس، فلماذا ظهر في هذا الوقت بالتحديد؟! "؛ مضيفًا: " صحيح أن محمد نور أسطورة داخل الملعب، لكنه لا يملك أي فكر إداري لتولي أي منصب في العميد " .

 

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أغلب الأشاعات مصدرها هم نفس أصحابها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
اعرف واحد من ربعنا متخرفن مع بنت يمنية من مخالفين نظام الاقامة يكب عليها الفلوس كب وهي تحول للحديدة في اليمن مااعلم لمن تذهب الفلوس لكن نضع تحت صاحبنا الثري هذا الف خط
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي كارثه بكل ماتعنية الكلمة
بلبل البحر
تقولين انا ما خالفت القانون؟! القانون يحكم شرع الله تعالى ، والشرع يحرم العري ، ويوجب الحجاب، والقانون راعى غير المسلمين كما أن غير المسلمين راعوا المسلمات في حرية ارتداء حجابهم في بلدانهم..

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