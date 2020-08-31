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انخفاض قيمة الإيجارات لبعض الشقق السكنية

Time منذ 8 دقائق
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انخفاض قيمة الإيجارات لبعض الشقق السكنية

عادل الحربي (صدى):
أكد وسطاء ومستشارون عقاريون، اليوم الاثنين، على انخفاض قيمة الإيجارات لبعض الشقق السكنية، لافتين إلى إن خروج المقيمين بالتزامن مع الجائحة أدى لخفض الطلب على الشقق السكنية.

وتسبب ذلك في زيادة المعروض منها خاصة في الشقق ذات الثلاث والأربع غرف، الأمر الذي دعم في النهاية خفض القيم الإيجارية لها؛ فضلًا عن وجود طلب على شقق التمليك، وإقبال طفيف على شراء الأراضي.

وأوضح الوسطاء، أن هذا الوضع ساهم في حصول المستأجر على عروض سعرية؛ فيما هناك سببا آخر لخفض الإيجارات، وهو أن الدولة مستمرة في دعم بناء المساكن برغم أزمة الجائحة، الأمر الذى يعزز فرص تحول المواطن من مستأجر إلى مالك، وبالتالى يزداد المعروض من الوحدات السكنية.

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ع. س. ع
الزعيم لا يرديدة حتى بريال لاعب انتهى ولم يعد لدية ما يشفع له اما من يقول يبقى بطولتين نزيهة اقول لة ليس لك الا العبرات والبكاء والضجيج وسيستمر بالدعس وحصد الألقاب
ابو يزن
اسم قناته باليوتيوب ( حمودي الحاره ومروس الحاره)
ع. س. ع
بداية النهاية إلى مزبلة التاريخ
ولكن#
اين للسلام ان يعم اين للخير ان يحضر قلوبا كالحجر وارواح قد تخلت عن طهرها تربا ذاك الطفل على اخذ حقه بالسلاح فكان الرد بالمثل من المسؤول يتارا من خان الأمانة ام من ضيع الرسالة اما ان لكم ان تكونوا من الراشدين وتصنعوا لا نفسكم مجدا كمجد الاولين كفى ايه اليمن الجريح صارت جناتك الخضراء كالضريح ولكن #
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاهاا ..

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