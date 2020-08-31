عادل الحربي (صدى):
أكد وسطاء ومستشارون عقاريون، اليوم الاثنين، على انخفاض قيمة الإيجارات لبعض الشقق السكنية، لافتين إلى إن خروج المقيمين بالتزامن مع الجائحة أدى لخفض الطلب على الشقق السكنية.
وتسبب ذلك في زيادة المعروض منها خاصة في الشقق ذات الثلاث والأربع غرف، الأمر الذي دعم في النهاية خفض القيم الإيجارية لها؛ فضلًا عن وجود طلب على شقق التمليك، وإقبال طفيف على شراء الأراضي.
وأوضح الوسطاء، أن هذا الوضع ساهم في حصول المستأجر على عروض سعرية؛ فيما هناك سببا آخر لخفض الإيجارات، وهو أن الدولة مستمرة في دعم بناء المساكن برغم أزمة الجائحة، الأمر الذى يعزز فرص تحول المواطن من مستأجر إلى مالك، وبالتالى يزداد المعروض من الوحدات السكنية.