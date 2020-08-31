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السعودية لصناعة الورق: اكتشفنا شبهة تلاعب في القيود المحاسبية تعود لـ2017

Time منذ 24 دقيقة
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السعودية لصناعة الورق: اكتشفنا شبهة تلاعب في القيود المحاسبية تعود لـ2017

علي القحطاني (صدى):
أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق بأنها اكتشفت شبهة تلاعب بالقيود المحاسبية تعود لعام 2017م من قبل إدارة الشركة والشؤون المالية.

وقالت الشركة في بيانها بأنه تم اكتشاف شبهة تلاعب في القيود المحاسبية للشركة خلال عام2017 م من قبل إدارة الشركة وإدارة الشئون المالية (بحسب التحقيقات الأولية)، تمثلت في التفريط في مبالغ مالية وذلك بانشاء قيود محاسبية وهمية لالغاء ذمم مدينة سابقة تخص عملية بيع أراضي مملوكة للشركة.

وأوضحت بأن المبالغ المشتبه في التفريط بها 25,550,025 ريال( خمسة وعشرون مليوناً وخمسمائة وخمسون الف وخمسة وعشرون ريال) وقد قامت الشركة بتعيين مكاتب تدقيق محاسبية وقانونية لمباشرة القضية ، وتقدمت ببلاغ للجهات المختصة عن الواقعة ، وستقوم الشركة بالإعلان عن أية مستجدات بهذا الخصوص علما بأن الأثر المالي سيكون ايجابيا في حال تم استرداد هذه المبالغ ، فيما أعلنتا "تداول" وهيئة السوق المالية عدم مسؤوليتهما عن محتويات هذا الإفصاح ويتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة به.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الزعيم لا يرديدة حتى بريال لاعب انتهى ولم يعد لدية ما يشفع له اما من يقول يبقى بطولتين نزيهة اقول لة ليس لك الا العبرات والبكاء والضجيج وسيستمر بالدعس وحصد الألقاب
ابو يزن
اسم قناته باليوتيوب ( حمودي الحاره ومروس الحاره)
ع. س. ع
بداية النهاية إلى مزبلة التاريخ
ولكن#
اين للسلام ان يعم اين للخير ان يحضر قلوبا كالحجر وارواح قد تخلت عن طهرها تربا ذاك الطفل على اخذ حقه بالسلاح فكان الرد بالمثل من المسؤول يتارا من خان الأمانة ام من ضيع الرسالة اما ان لكم ان تكونوا من الراشدين وتصنعوا لا نفسكم مجدا كمجد الاولين كفى ايه اليمن الجريح صارت جناتك الخضراء كالضريح ولكن #
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاهاا ..

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