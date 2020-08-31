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صورة قديمة للمسجد النبوي من الخارج قبل وجود الرخام والمظلات
منذ 45 دقيقة
703
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أحدث التعليقات
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي كارثه بكل ماتعنية الكلمة
بلبل البحر
تقولين انا ما خالفت القانون؟! القانون يحكم شرع الله تعالى ، والشرع يحرم العري ، ويوجب الحجاب، والقانون راعى غير المسلمين كما أن غير المسلمين راعوا المسلمات في حرية ارتداء حجابهم في بلدانهم..
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
طيب😐
sdfdasde
الاجانب سفروا عيالهم وحريمهم للبلادنهم وصار عزابي وكلهم في شقة فهمتو يا بتاعو المدارس
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ليتها شالت الفاغرة أمها
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