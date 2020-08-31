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رغد صدام حسين تنفي شائعات تحوم حولها ووالدها

Time منذ ساعة
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رغد صدام حسين تنفي شائعات تحوم حولها ووالدها

بغداد (صدى):
كشفت ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين رغد عن حقيقة قيامها بتوزيع الصدقات المالية عن روح أبيها بالتعاون مع أحد رجال الأعمال، بأن ذلك غير صحيح.

ونفت رغد صدام حسين أية علاقة لها بإعلان متداول يدعو المستخدمين لإرسال أسمائهم مقابل الحصول على المال ، حيث دونت على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر": "خبر عارٍ عن الصحة، لا أساس له".

ويذكر أن رغد نفت قبل أشهر صحة مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تصريحات مفبركة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، يتحدث فيها عن استخدام الولايات المتحدة فيروس كورونا ضد العراق خلال حرب الخليج الثانية.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الزعيم لا يرديدة حتى بريال لاعب انتهى ولم يعد لدية ما يشفع له اما من يقول يبقى بطولتين نزيهة اقول لة ليس لك الا العبرات والبكاء والضجيج وسيستمر بالدعس وحصد الألقاب
ابو يزن
اسم قناته باليوتيوب ( حمودي الحاره ومروس الحاره)
ع. س. ع
بداية النهاية إلى مزبلة التاريخ
ولكن#
اين للسلام ان يعم اين للخير ان يحضر قلوبا كالحجر وارواح قد تخلت عن طهرها تربا ذاك الطفل على اخذ حقه بالسلاح فكان الرد بالمثل من المسؤول يتارا من خان الأمانة ام من ضيع الرسالة اما ان لكم ان تكونوا من الراشدين وتصنعوا لا نفسكم مجدا كمجد الاولين كفى ايه اليمن الجريح صارت جناتك الخضراء كالضريح ولكن #
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاهاا ..

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