الأعداد السابقة للصحيفة

شرط وحيد لطلب المستهلك فحص العداد من مقدم الخدمة

Time منذ ساعة
Views 1669
شرط وحيد لطلب المستهلك فحص العداد من مقدم الخدمة

عادل الحربي (صدى):
كشفت هيئة تنظيم الكهرباء، اليوم الاثنين، أن هناك شرطًا وحيدًا لقيام المستهلك بتقديم طلب لفحص العداد من مقدم الخدمة.

وقالت الهيئة، في بيان لها، أنه في حال اعتراض المستهلك على دقة قراءة العداد فله الحق في أن يطلب من مقدم الخدمة فحص العداد، بشرط أن يقبل المستهلك تحمل تكاليف الفحص في حالة سلامة العداد.

وأشارت إلى أن من حق المستهلك أن يستقبل مقدم الخدمة شكواه حول أي جانب من جوانب الخدمة، وأن يقوم بالتعامل مع الشكوى وأن يعمل على معالجتها خلال المدة الزمنية المحددة لذلك من قبل الهيئة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ع. س. ع
الزعيم لا يرديدة حتى بريال لاعب انتهى ولم يعد لدية ما يشفع له اما من يقول يبقى بطولتين نزيهة اقول لة ليس لك الا العبرات والبكاء والضجيج وسيستمر بالدعس وحصد الألقاب
ابو يزن
اسم قناته باليوتيوب ( حمودي الحاره ومروس الحاره)
ع. س. ع
بداية النهاية إلى مزبلة التاريخ
ولكن#
اين للسلام ان يعم اين للخير ان يحضر قلوبا كالحجر وارواح قد تخلت عن طهرها تربا ذاك الطفل على اخذ حقه بالسلاح فكان الرد بالمثل من المسؤول يتارا من خان الأمانة ام من ضيع الرسالة اما ان لكم ان تكونوا من الراشدين وتصنعوا لا نفسكم مجدا كمجد الاولين كفى ايه اليمن الجريح صارت جناتك الخضراء كالضريح ولكن #
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاهاا ..

أخر الأخبار

انطلاق أول رحلة تجارية بين دبي وتل أبيب بعد قليل
انطلاق أول رحلة تجارية بين دبي وتل أبيب بعد قليل
Time منذ 17 ثانية Views 1013
انخفاض قيمة الإيجارات لبعض الشقق السكنية
انخفاض قيمة الإيجارات لبعض الشقق السكنية
Time منذ 8 دقائق Views 1306
طريقة إزالة الشعر الزائد دون الشعور بألم
طريقة إزالة الشعر الزائد دون الشعور بألم
Time منذ 16 دقيقة Views 1193
السعودية لصناعة الورق: اكتشفنا شبهة تلاعب في القيود المحاسبية تعود لـ2017
السعودية لصناعة الورق: اكتشفنا شبهة تلاعب في القيود المحاسبية تعود لـ2017
Time منذ 23 دقيقة Views 1410
بالفيديو.. سيدة تمزق رتبة ضابط شرطة رفض دخولها المحكمة دون كمامة في بلد عربي
بالفيديو.. سيدة تمزق رتبة ضابط شرطة رفض دخولها المحكمة دون كمامة في بلد عربي
Time منذ 31 دقيقة Views 702
الصحة: التعافي من كورونا بعد 10 أيام من سحب أول عينة إيجابية
الصحة: التعافي من كورونا بعد 10 أيام من سحب أول عينة إيجابية
Time منذ 38 دقيقة Views 1489
شاهد.. طائرة ورقية تسحب فتاة صغيرة لأعلى وتؤرجحها بقسوة
شاهد.. طائرة ورقية تسحب فتاة صغيرة لأعلى وتؤرجحها بقسوة
Time منذ 44 دقيقة Views 529
بالصور.. «الحصيني» يتوقع هطول أمطار على أجزاء من عدة مناطق
بالصور.. «الحصيني» يتوقع هطول أمطار على أجزاء من عدة مناطق
Time منذ 50 دقيقة Views 1622
تحويلات الأجانب في المملكة تصل لأعلى مستوى وتحقق ارتفاع بنسبة 15.2 مليار ريال
تحويلات الأجانب في المملكة تصل لأعلى مستوى وتحقق ارتفاع بنسبة 15.2 مليار ريال
Time منذ 55 دقيقة Views 1567
رغد صدام حسين تنفي شائعات تحوم حولها ووالدها
رغد صدام حسين تنفي شائعات تحوم حولها ووالدها
Time منذ ساعة Views 2031