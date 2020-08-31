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تحويلات الأجانب في المملكة تصل لأعلى مستوى وتحقق ارتفاع بنسبة 15.2 مليار ريال

Time منذ 55 دقيقة
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تحويلات الأجانب في المملكة تصل لأعلى مستوى وتحقق ارتفاع بنسبة 15.2 مليار ريال

الرياض (صدى):
كشفت تقارير عن ارتفاع تحويلات الأجانب في المملكة خلال "يوليو" الماضي، ووصلت إلى 32.7 % سنويا ، حيث بلغت 15.2 مليار ريال ، وذلك بالمقارنة في الفترة المماثلة من عام 2019 ، بنحو 11.46 مليار ريال، بارتفاع 3.75 مليار ريال.

وأوضحت التقارير بأن هذة البيانات استدت إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بأن تحويلات الشهر الماضي تعد الأعلى منذ منتصف 2016 (نحو أربعة أعوام وشهر)، في حين سجلت نموا للشهر الثالث على أساس سنوي بحسب الإقتصادية.

وتابعت التقارير بأن تحويلات الأجانب ارتفعت على أساس شهري بنحو 9 في المائة، يعادل نحو 1.25 مليار ريال، مقارنة بنحو 13.95 مليار ريال في "يونيو".

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الزعيم لا يرديدة حتى بريال لاعب انتهى ولم يعد لدية ما يشفع له اما من يقول يبقى بطولتين نزيهة اقول لة ليس لك الا العبرات والبكاء والضجيج وسيستمر بالدعس وحصد الألقاب
ابو يزن
اسم قناته باليوتيوب ( حمودي الحاره ومروس الحاره)
ع. س. ع
بداية النهاية إلى مزبلة التاريخ
ولكن#
اين للسلام ان يعم اين للخير ان يحضر قلوبا كالحجر وارواح قد تخلت عن طهرها تربا ذاك الطفل على اخذ حقه بالسلاح فكان الرد بالمثل من المسؤول يتارا من خان الأمانة ام من ضيع الرسالة اما ان لكم ان تكونوا من الراشدين وتصنعوا لا نفسكم مجدا كمجد الاولين كفى ايه اليمن الجريح صارت جناتك الخضراء كالضريح ولكن #
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاهاا ..

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