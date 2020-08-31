تحويلات الأجانب في المملكة تصل لأعلى مستوى وتحقق ارتفاع بنسبة 15.2 مليار ريال

الرياض (صدى):
كشفت تقارير عن ارتفاع تحويلات الأجانب في المملكة خلال "يوليو" الماضي، ووصلت إلى 32.7 % سنويا ، حيث بلغت 15.2 مليار ريال ، وذلك بالمقارنة في الفترة المماثلة من عام 2019 ، بنحو 11.46 مليار ريال، بارتفاع 3.75 مليار ريال.
وأوضحت التقارير بأن هذة البيانات استدت إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بأن تحويلات الشهر الماضي تعد الأعلى منذ منتصف 2016 (نحو أربعة أعوام وشهر)، في حين سجلت نموا للشهر الثالث على أساس سنوي بحسب الإقتصادية.
وتابعت التقارير بأن تحويلات الأجانب ارتفعت على أساس شهري بنحو 9 في المائة، يعادل نحو 1.25 مليار ريال، مقارنة بنحو 13.95 مليار ريال في "يونيو".