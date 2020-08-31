الأعداد السابقة للصحيفة

قصة «وايركارد» وأكبر عملية احتيال محاسبية في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية

Time منذ ساعة
Views 1489
قصة «وايركارد» وأكبر عملية احتيال محاسبية في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية

وكالات (صدى):
تعاقد ماركوس براون، الرئيس التنفيذي لمجموعة المدفوعات الألمانية، وايركارد، مع شركة ماكينزي آند كو لتساعده في إعداد خطة للاستحواذ على دويتشه بانك؛ حيث سيطلق عليه اسم "وايربانك" الذي سيفكر ويتصرف كشركة تكنولوجيا مالية، بحجم بنك عالمي.

وقالت شركة ماكينزي، أنه بحلول عام 2025، يمكن أن يحقق أرباحا إضافية حجمها ستة مليارات يورو، بينما أكبر بنك في ألمانيا كانت لديه أصول مقدارها 1.4 تريليون يورو، إلا أنه كان يساوي 14 مليار يورو فقط في سوق الأسهم، تقريبا قيمة "وايركارد" نفسها.

ويعد الاندماج مع دويتشه بانك له عامل جذب آخر محتمل: صفقة عرضت احتمال خروج معجز من عملية الاحتيال الضخمة التي كانت وايركارد تخوضها؛ حيث أنه من خلال دمج أعمال وايركارد في الميزانية العمومية الهائلة لدويتشه بانك، قد يكون من الممكن بطريقة ما إخفاء النقود المفقودة وتفسيرها لاحقا في شطب اسم الشهرة الذي سيصيب القيمة القابلة للاسترداد بعد عملية الدمج.

وانهارت المجموعة بعد 6 أشهر فقط بسبب الإفلاس بعدما كشف عنها باعتبارها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المحاسبية في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية؛ فيما 3.2 مليار يورو من الديون التي جمعت منذ عام 2015 "فقدت"، وتم تسليم نحو مليار يورو على شكل قروض غير مضمونة لشركاء عمل غامضين في آسيا.

وكشفت تقارير، أن براون، الذي ينفي ادعاءات الاحتيال والاختلاس، وثلاثة من كبار المديرين السابقين الآخرين هم في السجن الآن؛ بينما جان مارساليك، الرجل الثاني السابق في وايركارد، هارب وتم تسجيل شريك تجاري رئيس في وايركارد في الفلبين على أنه ميت.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ع. س. ع
الزعيم لا يرديدة حتى بريال لاعب انتهى ولم يعد لدية ما يشفع له اما من يقول يبقى بطولتين نزيهة اقول لة ليس لك الا العبرات والبكاء والضجيج وسيستمر بالدعس وحصد الألقاب
ابو يزن
اسم قناته باليوتيوب ( حمودي الحاره ومروس الحاره)
ع. س. ع
بداية النهاية إلى مزبلة التاريخ
ولكن#
اين للسلام ان يعم اين للخير ان يحضر قلوبا كالحجر وارواح قد تخلت عن طهرها تربا ذاك الطفل على اخذ حقه بالسلاح فكان الرد بالمثل من المسؤول يتارا من خان الأمانة ام من ضيع الرسالة اما ان لكم ان تكونوا من الراشدين وتصنعوا لا نفسكم مجدا كمجد الاولين كفى ايه اليمن الجريح صارت جناتك الخضراء كالضريح ولكن #
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاهاا ..

أخر الأخبار

انطلاق أول رحلة تجارية بين دبي وتل أبيب بعد قليل
انطلاق أول رحلة تجارية بين دبي وتل أبيب بعد قليل
Time منذ ثانية Views 0
انخفاض قيمة الإيجارات لبعض الشقق السكنية
انخفاض قيمة الإيجارات لبعض الشقق السكنية
Time منذ 8 دقائق Views 1300
طريقة إزالة الشعر الزائد دون الشعور بألم
طريقة إزالة الشعر الزائد دون الشعور بألم
Time منذ 16 دقيقة Views 1189
السعودية لصناعة الورق: اكتشفنا شبهة تلاعب في القيود المحاسبية تعود لـ2017
السعودية لصناعة الورق: اكتشفنا شبهة تلاعب في القيود المحاسبية تعود لـ2017
Time منذ 23 دقيقة Views 1405
بالفيديو.. سيدة تمزق رتبة ضابط شرطة رفض دخولها المحكمة دون كمامة في بلد عربي
بالفيديو.. سيدة تمزق رتبة ضابط شرطة رفض دخولها المحكمة دون كمامة في بلد عربي
Time منذ 31 دقيقة Views 702
الصحة: التعافي من كورونا بعد 10 أيام من سحب أول عينة إيجابية
الصحة: التعافي من كورونا بعد 10 أيام من سحب أول عينة إيجابية
Time منذ 38 دقيقة Views 1486
شاهد.. طائرة ورقية تسحب فتاة صغيرة لأعلى وتؤرجحها بقسوة
شاهد.. طائرة ورقية تسحب فتاة صغيرة لأعلى وتؤرجحها بقسوة
Time منذ 43 دقيقة Views 524
بالصور.. «الحصيني» يتوقع هطول أمطار على أجزاء من عدة مناطق
بالصور.. «الحصيني» يتوقع هطول أمطار على أجزاء من عدة مناطق
Time منذ 50 دقيقة Views 1618
تحويلات الأجانب في المملكة تصل لأعلى مستوى وتحقق ارتفاع بنسبة 15.2 مليار ريال
تحويلات الأجانب في المملكة تصل لأعلى مستوى وتحقق ارتفاع بنسبة 15.2 مليار ريال
Time منذ 55 دقيقة Views 1557
رغد صدام حسين تنفي شائعات تحوم حولها ووالدها
رغد صدام حسين تنفي شائعات تحوم حولها ووالدها
Time منذ ساعة Views 2026