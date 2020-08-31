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معلمة بجدة تطلب إنصافها بعد إلغاء عقدها دون إنذار وحرمانها من راتب شهرين

Time منذ ساعة
Views 1586
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معلمة بجدة تطلب إنصافها بعد إلغاء عقدها دون إنذار وحرمانها من راتب شهرين

جدة (صدى):
كشفت معلمة بإحدى المدارس الأهلية بجدة، عن معاناتها بعد إلغاء عقدها وحرمانها من تسلم راتبها لشهرين، بسبب غيابها عن إلقاء بعض الدروس من خلال "واتس اب" أثناء فترة تعليق الدراسة سبب كورونا.

وأوضحت المعلمة أنه أثناء تعليق الدراسة طلبت إدارة المدرسة منها وزميلاتها المعلمات؛ إكمال الدروس عن طريق الواتساب، وإنشاء قروب لكل فصل، حتى إتمام المنهج، واعتماد النتائج للطالبات.

وقالت المعلمة في شكواها: "تم إلغاء العقد دون إنذار مسبق، وتواصلت مع المالكة ووعدتني بتسليم الرواتب في أقرب وقت، ولم تفِ بوعدها، وقد قمت بعمل بلاغ عن طريق "معًا للرصد" ، ولدي رقم البلاغ وتاريخه، ولم تتجاوب معي الجهة المعنية".

وناشدت المعلمة إنصافها أسوة بزميلاتها اللاتي تسلمن كامل رواتبهن دون نقص.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معلومات مهمه ..
سالم
الله يخزيك و يخزي كل فاسده مثلك مثل هذه التصرفات افساد في الارض
raa
هههههههههههههههه , واذا بيتعشون يجمعون القطية .
ابوعبدالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم استغفر ربك ما يجوز الشي ما اقول عسى الله يهديك
ع ع
هههه الاهلي اكبر من السومه وغيره . ابو وليد وش دراك ان الاهلي من ٨٠ سنه ماحقق الا ٣ دوري

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