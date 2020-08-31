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" كحول في الأنف " وثائق تفضح أساليب الملالي في تعذيب المعتقلين

Time منذ 58 دقيقة
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" كحول في الأنف " وثائق تفضح أساليب الملالي في تعذيب المعتقلين

طهران (صدى):
تزامنا مع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة التي شهدتها إيران، كشفت وثائق جديدة، أساليب سلطات النظام الإيراني في تعذيب المعتقلين.

وأظهرت الوثائق أن سلطات أحد المعتقلات بمدينة شيراز مارست أساليب تعذيب عنيفة بحق ثلاثة معتقلين يقبعون في المعتقل لمشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2018.

والوثائق عبارة عن شكاوى من المعتقلين موجهة للسلطات القضائية الإيرانية، جاء فيها أن أحد المعتقلين تعرض لأقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفي خلال التحقيقات، حتى أُجبر على الاعتراف بجرائم أسفرت في النهاية عن إدانته بحُكم الإعدام.

ويقول المعتقل في شكواه: " كانوا يتعمدون خلال فترة التحقيقات التي طالت لما يقل عن 50 يوما، مماسة أساليب تعذيب، منها وضع لفافة بلاستيكية على وجهي حتى أكاد أن أختنق وأموت، ثم يقومون بإزالتها في لحظة معينة، وأيضا كانوا يسكبون الكحول في أنفي ".

واستكمل: " تحملت العديد من الاعتداءات الجسدية مثل الضرب بالعصى والهراوة ولكمات وركلات في بطني وقدمي، فضلا عن السباب والشتائم الفادحة التي كان يطلقها المسؤولون في المعتقل ".

وأكدت والدة المعتقلين الإيرانيين الثلاثة أن أبناءها يُحاكمون على جرائم لم يرتكبونها، مناشدة الشعب الإيراني والمجتمع الدولي بالتدخل لوقف إعدام وسجن أبنائها.

وقالت الأم: " السلطات اعتقلت ولدي حبيب بعد ثلاثة أشهر فقط من زواجه، حيث تعرض لأشكال من التعذيب النفسي والجسدي إلى حد أنه حاول الانتحار ثلاثة مرات، وبعدها أدركنا أن التعذيب أجبره على الاعتراف على أخيه نويد " .

وكانت السلطات القضائية الإيرانية قضت مؤخرا بإعدام عدد من المواطنين ممن خرجوا في احتجاجات شعبية ضد النظام، بينما اضطرت السلطات لتأجيل تنفيذ الحكم أمام الدعوات الشعبية للمواطنين الإيرانيين المطالبين بإلغاء هذه العقوبات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معلومات مهمه ..
سالم
الله يخزيك و يخزي كل فاسده مثلك مثل هذه التصرفات افساد في الارض
raa
هههههههههههههههه , واذا بيتعشون يجمعون القطية .
ابوعبدالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم استغفر ربك ما يجوز الشي ما اقول عسى الله يهديك
ع ع
هههه الاهلي اكبر من السومه وغيره . ابو وليد وش دراك ان الاهلي من ٨٠ سنه ماحقق الا ٣ دوري

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