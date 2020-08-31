حقيقة بيع حارس الأهلي في صفقة تبادلية مع النصر

طلال الغامدي (صدى):
نفى رئيس النادي الأهلي عبد الاله مؤمنة، ما تم تداوله في الساعات القليلة الماضية، حول وجود صفقة تبادلية بين الأهلي والنصر.
ورد مؤمنة على ما تم تداوله بخصوص تعاقد النصر، مع حارس مرمى الأهلي محمد العويس، مقابل انتقال الثنائي عمر هوساوي ويحيى الشهري إليه.
وقال رئيس الأهلي: " السومه و العويس أبناء النادي المخلصين وليسوا مجال للتفاوض، العويس مستمر في عقدة وبإذن الله يتم تمديده " .
كما نفى أنباء انتقال السوري عمر السومة، قائلا: " والسومة إن شاء الله أموره تترتب ومستمر " .
وأنهى مؤمنة تصريحاته برسالة لجمهور الأهلي بقوله: " جمهور الكيان لا تنجرفو خلف الشائعات ".