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مواطنون يحتفون بعيد ميلاد ولي العهد الـ 35: " أنت الأمل والمستقبل المشرق "

Time منذ ساعة
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مواطنون يحتفون بعيد ميلاد ولي العهد الـ 35: " أنت الأمل والمستقبل المشرق "

الرياض (صدى):
احتفى المواطنون اليوم الاثنين، بعيد الميلاد الخامس والثلاثون لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله.

وانهالت التهاني على ولي العهد عبر وسم " محمد بن سلمان 35 سنة " ،الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، بتغريدات استذكر فيها المواطنون الإنجازات التي حققها والإصلاحات التي وقف خلفها ودعمها على كل الاتجاهات.

وتمنى المواطنون والإعلاميون والرياضيون لولي العهد دوام الصحة والعافية، مؤكدين أنه المستقبل المشرق للمملكة.

وشارك الأمير عبد الرحمن بن مساعد في الوسم، بقصيدته " ليس المجد إلا محمدا " التي غناها الفنان محمد عبده، احتفالا بميلاد ولي العهد.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هؤلاء الرعاع يضربون رؤسهم بالسيوف و ضهورهم بالسلاسل كعقاب لانفسهم على ما فعله اجدادهم من خيانة الحسين بعد دعوته للقدوم للعراق ومبايعة بالخلافه ثم تركوه وحيد يواجه جيش ابن زياد الذي استطاع هزيمته في المعركه .. كان بالحسين ان لا يذهب لاهل العراق وهو يعلم خيانتهم لابيه ولاخيه الحسن من قبله ولكن سعيه الى الخلافه دفعه لمواجهه جيش كبير لا قدرة له على مواجهته بالرغم ان جميع الصحابه نصحوه بعد السفر الى العراق لانهم سيغدرون به ويتخلون عنه
نصراوي سابق
اللي يسمعهم يعتقد ان النصر يحصل كل سنة على بطولات !!! اكثر من 30 سنة وهذا النصر ضجيج وصياح ونياح وهزائمهم بسبب الحكام كما يبررون لهم رؤساء نادي النصر السابقين والحاليين ويضحكون عليهم ويسكتونهم بأختراعات جديدة مثل العالميه التي انطلت عليهم وصدقوها إذا هم شاطرين يجيبون آسيا أو على الاقل يعدون الادوار التمهيديه .. زميرة كل سنة يطلقونها . فريق غير قادر على التطور فريق 30 سنة بنهزم من الفرق الصاعدة لدوري الرجة الممتازة . حتى البطولة العربية الاخيرة بمصر ينهزوم بالأربعة والحكام هم السبب !!!!!!!!!
ابو عمار
حسبي الله على الفاعل المجرم
ابو عمار
زفه بالحكومه ... اكيد عندهم واسطه قويه
نصراوي سابق
العام القادم بيشرف عندكم عبدالفتاح عسيري بعد طرده من نادي النصر .....

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