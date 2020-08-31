الأعداد السابقة للصحيفة

مواطنة مُنعت من دخول الرياض بارك بسبب ملابسها: " فستاني تحت الركبة "

Time منذ 4 ساعات
Views 4676
Comment 9
مواطنة مُنعت من دخول الرياض بارك بسبب ملابسها: " فستاني تحت الركبة "

الرياض (صدى):
نشرت مشهورة " سناب شات " أمل الأسمري، مقطع فيديو أثناء تواجدها بالرياض بارك، موضحة أنه تم منعها من الدخول بسبب ملابسها التي تخالف الذوق العام.

ولم تستجب الأسمر لأمر منعها من الدخول، قائلة: " فستاني مناسب للقوانين وهو تحت الركبة، وليس فوق الركبة " ، مضيفة: " والله ما اطلع ".

وتسبب موقف الأسمري في موجة غضب بين متابعيها، مدشنين وسم " استحي على وجهك أمل ".

يذكر أن ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة بحسب طبيعة كل مكان، يعد من ضمن المخالفات التي تضمنها لائحة المحافظة على الذوق العام.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مبروك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الأفيال أحسن منهم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يردهم لأهم ولا الصين.

أخر الأخبار

ضبط مراهق يزرع المخدرات بشقته
ضبط مراهق يزرع المخدرات بشقته
Time منذ 20 دقيقة Views 256
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
Time منذ 27 دقيقة Views 1331
حذف المادة التي تحظر عمل المرأة ليلًا في نظام العمل الجديد
حذف المادة التي تحظر عمل المرأة ليلًا في نظام العمل الجديد
Time منذ ساعة Views 1917
مواطنة تقرر خلع زوجها بسبب " لعبة "
مواطنة تقرر خلع زوجها بسبب " لعبة "
Time منذ ساعة Views 2470
شركة تنتج كمامات مصنوعة من " القنب "
شركة تنتج كمامات مصنوعة من " القنب "
Time منذ ساعة Views 383
حقيقة بيع حارس الأهلي في صفقة تبادلية مع النصر
حقيقة بيع حارس الأهلي في صفقة تبادلية مع النصر
Time منذ ساعتين Views 2692
ممثلة إباحية تتورط في جريمة قتل
ممثلة إباحية تتورط في جريمة قتل
Time منذ ساعتين Views 1038
كيفية تسوق ملابس عالية الجودة من الانترنت بالسعر الأفضل
كيفية تسوق ملابس عالية الجودة من الانترنت بالسعر الأفضل
Time منذ ساعتين Views 360
مواطنون يحتفون بعيد ميلاد ولي العهد الـ 35: " أنت الأمل والمستقبل المشرق "
مواطنون يحتفون بعيد ميلاد ولي العهد الـ 35: " أنت الأمل والمستقبل المشرق "
Time منذ ساعتين Views 1838
بالصور..شيعة العراق يضربون رؤوسهم بالسيف في يوم عاشوراء
بالصور..شيعة العراق يضربون رؤوسهم بالسيف في يوم عاشوراء
Time منذ 3 ساعات Views 772