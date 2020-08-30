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مواطنة مُنعت من دخول الرياض بارك بسبب ملابسها: " فستاني تحت الركبة "

Time منذ 29 دقيقة
Views 1805
مواطنة مُنعت من دخول الرياض بارك بسبب ملابسها: " فستاني تحت الركبة "

الرياض (صدى):
نشرت مشهورة " سناب شات " أمل الأسمري، مقطع فيديو أثناء تواجدها بالرياض بارك، موضحة أنه تم منعها من الدخول بسبب ملابسها التي تخالف الذوق العام.

ولم تستجب الأسمر لأمر منعها من الدخول، قائلة: " فستاني مناسب للقوانين وهو تحت الركبة، وليس فوق الركبة " ، مضيفة: " والله ما اطلع ".

وتسبب موقف الأسمري في موجة غضب بين متابعيها، مدشنين وسم " استحي على وجهك أمل ".

يذكر أن ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة بحسب طبيعة كل مكان، يعد من ضمن المخالفات التي تضمنها لائحة المحافظة على الذوق العام.

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أحدث التعليقات

نصراوي سابق
اين النصراويه الفاشلون وفريقهم الذي لن ولن يتطور وهم يعلقون هزائهم على الآخرين .. والحكام .. هذه هي اسطوانتهم منذ 30 سنة في الفوز يمجدون فريقهم ورئيسهم ويصمتون !! وفي الهزائم يبررون ويخترعون اسباب الهزيمة !! خدعوهم رؤساء النصر بالحكام !!! هل جميع الحكام طوال 30 سنة هم على خطأ ؟ صحيح من اطلق عليهم فريق الضجيج والصياح والنياح في كل هزيمة نسمع لهم موال جديد .. 30 سنة والفرق تهزمهم وخاصة الصغيرة الصاعدة من الدرجة الثانية !!
ابن حزم
الباب يوسع جمل
طارق
اهم شي بدون منشطات والعب يالمولد
abdul
الرجل* هكذا*
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لا ياأخ جبران المقطع هذا حديث وله قرابة السنة

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