مواطنة مُنعت من دخول الرياض بارك بسبب ملابسها: " فستاني تحت الركبة "

الرياض (صدى):
نشرت مشهورة " سناب شات " أمل الأسمري، مقطع فيديو أثناء تواجدها بالرياض بارك، موضحة أنه تم منعها من الدخول بسبب ملابسها التي تخالف الذوق العام.
ولم تستجب الأسمر لأمر منعها من الدخول، قائلة: " فستاني مناسب للقوانين وهو تحت الركبة، وليس فوق الركبة " ، مضيفة: " والله ما اطلع ".
وتسبب موقف الأسمري في موجة غضب بين متابعيها، مدشنين وسم " استحي على وجهك أمل ".
يذكر أن ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة بحسب طبيعة كل مكان، يعد من ضمن المخالفات التي تضمنها لائحة المحافظة على الذوق العام.