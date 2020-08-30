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إنهاء تكليف أمناء المصادر ورواد النشاط الطلابي بالمدارس

Time منذ 42 دقيقة
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إنهاء تكليف أمناء المصادر ورواد النشاط الطلابي بالمدارس

علي القحطاني (صدى):
أعلن نائب وزير التعليم، اليوم الأحد، عن إنهاء تكليف أمناء المصادر ورواد النشاط الطلابي رسمياً.

وتضمن القرار “أن نائب وزير التعليم وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، يقرر إسناد نصاب تدريسي كامل لأمناء مصادر التعلم والمرشدين الصحيين من شاغلي الوظائف التعليمية، وتنقل مهامهم الموكلة إليهم للكوادر الإدارية بالمدرسة.

كما تضمن القرار إسناد المكلفين بالعمل روادة للنشاط نصاب تدريسي (۱۲) حصة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة و (۱۰) حصص في المرحلة الثانوية، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن يلزم لإنفاذه والتمشي بموجبه ويلغي ما يتعارض معه.

ويأتي ذلك انطلاقا من حرصها على استثمار شاغلي الوظائف التعليمية وربطهم بتخصصاتهم، ونظرا لامتلاك المعلمين للإمكانات التقنية اللازمة للتعامل مع مصادر التعلم، وحرصا على الاستفادة من الكوادر الإدارية المؤهلة في المدارس، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كويس
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حسبي الله ونعم الوكيل
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مفصخه وكاشخه باالمايو تستعرض على القارب وتنتظر القطو حقها 😂😂😂😂😂
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير

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