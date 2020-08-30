بالفيديو.. المولد: جاهزون لمباراة النصر ونستطيع حسم البقاء أمامه 

طلال الغامدي (صدى):
علق فهد المولد لاعب الاتحاد على التعادل الإيجابي خلال المباراة التي جمعت فريقه والفتح ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال المولد خلال تصريحات تلفزيونية أعقبت المباراة:" كنا متفائلين لمباراة اليوم، واللاعبين ما قصروا وقاتلوا للفوز والتعادل مع الفتح ".
وأوضح المولد:" جاهزين لمباراة النصر ونستطيع حسم البقاء أمامه لأن مباريات الكبار مميزة ومفتوحة وسنكون على قدر المسؤولية "، مضيفا:" لا يهمنا من نلعب سواء أمام النصر أو غيره، نحن نادي الاتحاد وسنعود لقوتنا ونعرف حجم مباراة النصر ".