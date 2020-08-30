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شاهد.. سائق مخمور يقتحم "موكب عزاء" بطهران

Time منذ 38 دقيقة
Views 495
شاهد.. سائق مخمور يقتحم "موكب عزاء" بطهران

طهران (صدى):
أظهر مقطع فيديو سائق مخمور يداهم أحد المواكب التي ينظمها الإيرانيون بمناسبة حلول العاشر من شهر محرم (عاشوراء).

وقال مساعد قائد قوات الأمن في غرب طهران للشؤون الاجتماعية، العقيد مهدي سربناه، إن ”سائقا مخمورا هاجم الليلة الماضية موكب عزاء في مدينة قدس غرب طهران، وأصاب عددا من المشاركين في الموكب“.

وأضاف أنه ”لا يعرف العدد الدقيق للمصابين، لكنه وفق التحقيقات الأولية كان عدد المصابين ستة أشخاص، ومن المتوقع أن يكون أكثر لأن السائق المخمور هاجم الموكب ثم توجه إلى ساحة مدينة قدس واصطدمت سيارته بعدد آخر من المواطنين كانوا يتجمهرون لمشاهدة موكب العزاء“.

تابع: ”تمكن السائق المخمور ومن معه من الهروب وبعد مطاردة الشرطة لهم جرى اعتقالهم في شارع الإمام الحسين في مدينة قدس غرب طهران“.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وعوووووه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اعقبي سحسحته بالعطيف السعليه هذي
نجاة محمد
مبروك لهلالنا ودوما رافع الرأس بالبطولات
دآنـــــــہہ
ههههههههههههههه

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