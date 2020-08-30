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أمين الرياض يُعلق على تنفيذ أول منشأة متخصصة في إعادة تدوير مخلفات البناء 

Time منذ 24 دقيقة
Views 1364
أمين الرياض يُعلق على تنفيذ أول منشأة متخصصة في إعادة تدوير مخلفات البناء 

عادل الحربي (صدى):
قال الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض إن أول منشأة متخصصة في إعادة تدوير مخلفات البناء في المملكة تعد أحد أبرز المشروعات النوعية والخطوات الاستثمارية الجادة نحو مدينة صحية ومستدامة بيئيًا.

وأضاف أمين الرياض:"  سعداء بالشراكة بين أمانة منطقة الرياض وشركة سرك المملوكة لصندوق الاستثمارات "، لافتا:" نتطلع لمزيد من التعاون مع الشركاء لتحسين جودة الحياة ".

وأوضح أن الأعمال قائمة ومستمرة لتنفيذ أول منشأة متخصصة في المملكة لإعادة تدوير النفايات، مبينا:" ستسهم عند تشغيلها في الاستفادة من مخلفات البناء والهدم القابلة للتدوير بما يحقق مستهدفات الاستدامة البيئية في العاصمة ".

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وعوووووه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اعقبي سحسحته بالعطيف السعليه هذي
نجاة محمد
مبروك لهلالنا ودوما رافع الرأس بالبطولات
دآنـــــــہہ
ههههههههههههههه

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