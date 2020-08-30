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عوض خميس في الرائد لمدة سنتين
منذ 16 دقيقة
1542
نواف السالم (صدى):
أعلنت إدارة نادي الرائد، اليوم الأحد، الانتهاء من إجراءات التعاقد مع عوض الخميس.
وقالت إدارة الرائد عبر حساب النادي الرسمي على "تويتر"، إنه تم التعاقد مع "خميس" بعقد يمتد لسنتين.
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أحدث التعليقات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وعوووووه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اعقبي سحسحته بالعطيف السعليه هذي
نجاة محمد
مبروك لهلالنا ودوما رافع الرأس بالبطولات
دآنـــــــہہ
ههههههههههههههه
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