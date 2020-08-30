الهلال يتفوق على الريال ويقتنص المركز السابع عالميًا في نتائج الموسم الحالي

ماجد محمد (صدى):
اقتنص الهلال في تصنيف موقع Club World Ranking المتخصص بتصنيف فرق كرة القدم على مستوى العالم، المرتبة السابعة عالمياً بحسب نتائجه هذا الموسم .
وتفوق الهلال بهذا المركز على عدد كبير من الأندية الشهيرة في قارتي أوروبا وأميركا الجنوبية على رأسهم ريال مدريد ويوفنتوس.
وجاء ليفربول في المرتبة الأولى، فيما جاء فلامنغو البرازيلي ثانياً، وبرشلونة الإسباني ثالثاً .
وبحسب الموقع، يتم حساب نقاط الفرق وتصنيفها بشكل أسبوعي بناء على معايير عدة، ويظهر التصنيف فجر كل يوم اثنين من كل أسبوع.
ويضم التصنيف الفرق الموجودة في أقوى 42 بطولة دوري على مستوى العالم، بجانب الفرق المشاركة في أقوى البطولات القارية والدولية.