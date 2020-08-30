الأعداد السابقة للصحيفة

الهلال يتفوق على الريال ويقتنص المركز السابع عالميًا في نتائج الموسم الحالي

Time منذ ساعة
Views 1635
Comment 1
الهلال يتفوق على الريال ويقتنص المركز السابع عالميًا في نتائج الموسم الحالي

ماجد محمد (صدى):
اقتنص الهلال في تصنيف موقع Club World Ranking المتخصص بتصنيف فرق كرة القدم على مستوى العالم، المرتبة السابعة عالمياً بحسب نتائجه هذا الموسم .

وتفوق الهلال بهذا المركز على عدد كبير من الأندية الشهيرة في قارتي أوروبا وأميركا الجنوبية على رأسهم ريال مدريد ويوفنتوس.

وجاء ليفربول في المرتبة الأولى، فيما جاء فلامنغو البرازيلي ثانياً، وبرشلونة الإسباني ثالثاً .

وبحسب الموقع، يتم حساب نقاط الفرق وتصنيفها بشكل أسبوعي بناء على معايير عدة، ويظهر التصنيف فجر كل يوم اثنين من كل أسبوع.

ويضم التصنيف الفرق الموجودة في أقوى 42 بطولة دوري على مستوى العالم، بجانب الفرق المشاركة في أقوى البطولات القارية والدولية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وعوووووه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اعقبي سحسحته بالعطيف السعليه هذي
نجاة محمد
مبروك لهلالنا ودوما رافع الرأس بالبطولات
دآنـــــــہہ
ههههههههههههههه

أخر الأخبار

الفنانة وعد معصبة شوي والسبب !
الفنانة وعد معصبة شوي والسبب !
Time منذ 13 دقيقة Views 218
خرب الكشتة عليهم
خرب الكشتة عليهم
Time منذ 14 دقيقة Views 237
عوض خميس في الرائد لمدة سنتين
عوض خميس في الرائد لمدة سنتين
Time منذ 16 دقيقة Views 1538
أمين الرياض يُعلق على تنفيذ أول منشأة متخصصة في إعادة تدوير مخلفات البناء 
أمين الرياض يُعلق على تنفيذ أول منشأة متخصصة في إعادة تدوير مخلفات البناء 
Time منذ 24 دقيقة Views 1358
الفيصلي يقترب من المربع الذهبي بالفوز على الوحدة.. والتعاون يسقط أمام الاتفاق
الفيصلي يقترب من المربع الذهبي بالفوز على الوحدة.. والتعاون يسقط أمام الاتفاق
Time منذ 35 دقيقة Views 1500
شاهد.. سائق مخمور يقتحم "موكب عزاء" بطهران
شاهد.. سائق مخمور يقتحم "موكب عزاء" بطهران
Time منذ 38 دقيقة Views 494
تزوج الثانية وراحت عليه
تزوج الثانية وراحت عليه
Time منذ 55 دقيقة Views 494
بالفيديو..التعادل يحسم لقاء الاتحاد والفتح
بالفيديو..التعادل يحسم لقاء الاتحاد والفتح
Time منذ 55 دقيقة Views 1548
مواطن يمسك بكوبرا عربية ضخمة
مواطن يمسك بكوبرا عربية ضخمة
Time منذ 56 دقيقة Views 435
كاتب يقترح فكرة مثيرة لحل مشكلة العنوسة 
كاتب يقترح فكرة مثيرة لحل مشكلة العنوسة 
Time منذ ساعة Views 720