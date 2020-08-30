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مان يونايتد يزيد جراح برشلونة ويخطف فان دي بيك

Time منذ 21 دقيقة
Views 1317
مان يونايتد يزيد جراح برشلونة ويخطف فان دي بيك

وكالات (صدى):
اقترب دوني فان دي بيك لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي من الانتقال لمانشستر يونايتد الإنجليزي، ليوجه صدمة جديدة إلى نادي برشلونة الذي يعيش حاليًا في حالة ارتباك واضحة بعد الخروج المذل من دوري الأبطال.

وقالت مصادر إن فان دي بيك أبلغ أصدقاءه المقربين في أياكس برحيله إلى مانشستر يونايتد، وأكد لهم أنه أنهى كافة إجراءات انتقاله للنادي الإنجليزي.

وبعد تعاقد برشلونة مع المدرب الهولندي رونالد كومان تردد أن المدرب الجديد طلب من النادي الكتالوني التعاقد مع فان دي بيك لتعزيز خط وسط البلوغرانا، إلا أن البرسا أضاع الصفقة في وسط تركيزه على أزمة ميسي ورغبته في الرحيل.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ...
أبو عبدالله
والله الكهرباء والماء مرتفعة جدا انايوجد عندي مكيفين ورواتب 4500وحساب المواطن1200يعني5700 وعندي5اطفال الكهرباء 3200 صاحب البيت2500 ماذا افعل افييدوني
ابو محمد
المصيبة لو تسب وزير هيئة الترفيه بحق لا تلبث قليلا إلا وأنت مكبل..
abdul
البلدية ستوقفه ( او مطلوب ان توقفه ) وتصادر طيوره لما يمكن ان تتسبَّب بكارثةٍ صحية للحي وللمدينة اقلها انفلوونزا الطيور ( H5N1 ) . اذا عنده حب النظر الي الحياة الفطرية للطيور يمكنه تجهيز الماء والبذور ومكان مظلل / مغَطَّي لتحمي الطيور من حر الصيف وقر الشتاء ولكن دون ان يحجزها في الاقفاص ، بل تطير حرة طليقة وترجع فقط اذا اشتاقت الي الاكل المجاني الجاهز . واي طفل يمرض في الحي سيتبهدل راعي الطيور وربما يخسر كل فلوسه في علاج المصابين ودية المتوفين لا سمح الله اذا توفِّي اي انسان، لانه صاحب تلك الطيور التي تحوّلت الي قنبلة هوامية وكائنات مزعجة للصحة والبيئة، لانه و بحكم تملّكه لتلك الطيور اصبح هو الضّامن والغارم.
ابو محمد 😎 ✍️
ودهن يتعشنه قبل يتعشى احدهن ..

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