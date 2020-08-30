مان يونايتد يزيد جراح برشلونة ويخطف فان دي بيك

وكالات (صدى):
اقترب دوني فان دي بيك لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي من الانتقال لمانشستر يونايتد الإنجليزي، ليوجه صدمة جديدة إلى نادي برشلونة الذي يعيش حاليًا في حالة ارتباك واضحة بعد الخروج المذل من دوري الأبطال.
وقالت مصادر إن فان دي بيك أبلغ أصدقاءه المقربين في أياكس برحيله إلى مانشستر يونايتد، وأكد لهم أنه أنهى كافة إجراءات انتقاله للنادي الإنجليزي.
وبعد تعاقد برشلونة مع المدرب الهولندي رونالد كومان تردد أن المدرب الجديد طلب من النادي الكتالوني التعاقد مع فان دي بيك لتعزيز خط وسط البلوغرانا، إلا أن البرسا أضاع الصفقة في وسط تركيزه على أزمة ميسي ورغبته في الرحيل.