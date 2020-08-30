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الفيصلي يقترب من المربع الذهبي بالفوز على الوحدة.. والتعاون يسقط أمام الاتفاق

Time منذ 35 دقيقة
Views 1500
الفيصلي يقترب من المربع الذهبي بالفوز على الوحدة.. والتعاون يسقط أمام الاتفاق

نواف السالم (صدى):
انتهت مباراة الوحدة ونظيرة الفيصلي بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 28 من دوري المحترفين.

وسجل أهداف الفيصلي :أحمد أشرف، وجليرمي، فيما سجل للوحدة اللاعب لـويـزيـنـهو.

وبهذه النتيجة يحل الوحدة في المركز الـرابع برصيد 46 نقطة ، فيما يحل الفيصلي في المركز الـخامس برصيد 45 نقطة.

وعلى جانب أخر انتهت مباراة التعاون والاتفاق بفوز الاتفاق بهدف مقابل لاشيء، بأقدام عبدالله السالم.

وبهذه النتيجة يحتل الاتفاق المركز السابع برصيد 42 نقطة، فيما يحل التعاون في المركز العاشر برصيد 32 نقطة.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وعوووووه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اعقبي سحسحته بالعطيف السعليه هذي
نجاة محمد
مبروك لهلالنا ودوما رافع الرأس بالبطولات
دآنـــــــہہ
ههههههههههههههه

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