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لقطة قديمة من الحياة بأحد شوارع جدة
منذ 47 دقيقة
510
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أحدث التعليقات
العتيبيه
معضلة الحوادث لدينا لم يتم ايجاد حل لها المعادله شعب مطفوق + مرور لا وجود له في ارض الواقع = فوضى وهمجية وحوادث
محمد
عندنا جامعييين متفوقين يبيعون في الشوارع وينك عنهم
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
زائر
حسن زميره امس في خطابه هدد العربيه والحدث قال نضطر نقطع ارسالها شكلهم بيهاجمون مكاتبها في لبنان وهم حتى اللي في دبي من عندهم لا وبيجيبوا جاد الصفوي الرافضي يبي لهم شغل هشتقوهم
abdul
رجل ماتت زوجته الاولي التي خلّفت له ماشاء الله ذكورا واناثا ، تزوّج إمرأة مخلِّفة ايضا من زوجها الاول المتوفّي زكورا واناثا. تزوج هذه المرأة شارطا عليها قبل العقد بعدم الخلفة وعدم تفرغه لتربية اطفال في عمره هذا، انما اراد الزواج ليَعفّ ويُعفّ وقبلت هذا الشرط في النكاح، كيف تشجّعها ايها الشيخ ان تخالف ما اشترطا والتفقا عليه قبل كتب الكتاب؟، والمسلمون علي شروطهم ووعودهم، مع اعترافك ان الحكم في حرمته يحتاج الي تأمل، يعني لا يوجد دليل قطعي لحرمته. ارجوا من الشيخ ان يراجع فتواه علي ضوء ما ذكرتُه من حالة الزوجين وربما مخلِّفين من زيجات سابقة.
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