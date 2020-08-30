صحفي ينتقد نفاق أردوغان بعد استعانته بشركة إسرائيلية لتزويد طائرته بمشاعل حرارية

وكالات (صدى):
انتقد صحفي فرنسي نفاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد استعانته بشركة إسرائيلية لتزويد طائرته بمشاعل حرارية مضادة للصواريخ.
وكان أردوغان زود طائرته بمشاعل حرارية مضادة للصواريخ بهدف تثبيتها تحت جناحي الطائرة الخاصة به.
وهاجم الصحفي الفرنسي أردوغان بسبب إدعاءاته بأنه ضد إسرائيل، قائلا:" عار علي زعيم دولة يدعي أنه ضد إسرائيل ".
وتهكم الصحفي من تصريحات خالد مشعل الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس التي قال فيها:" تركيا تؤرق إسرائيل، قائلا:" رئيس حركة المقاولة الإسلامية سماح، يقول تركيا تؤرق إسرائيل تملق ونفاق ".
وكان داود أوغلو صرح بأن أردوغان تعمد تلميع صورة صهره وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق خلال الإعلان عن اكتشاف الغاز الطبيعي في البحر الأسود، حيث قال إن من يترأس النظام غير المعتمد على الكفاءات، يتفق مع شركة علاقات عامة من أجل التسويق لوزير غير كفء لجعله على رأس الحزب، ثم على رأس الدولة.