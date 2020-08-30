وظيفة شاغرة في شركة زين بالرياض 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة زين السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف عن توافر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.
وأشارت الشركة إلى أن الوظيفة الشاغرة بمسمى " مُحلل أول الشحن والفواتير "، مشترطة أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص " هندسة الاتصالات، هندسة الحاسب، الهندسة الكهربائية " أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة " الشحن، التقييم، الفواتير ".
وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الأحد بتاريخ 11/1/1442 الموافق 30/8/2020 وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.