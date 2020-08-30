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وظيفة شاغرة في شركة زين بالرياض 

Time منذ ساعة
Views 1486
وظيفة شاغرة في شركة زين بالرياض 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة زين السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف عن توافر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

وأشارت الشركة إلى أن الوظيفة الشاغرة بمسمى " مُحلل أول الشحن والفواتير "، مشترطة أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص " هندسة الاتصالات، هندسة الحاسب، الهندسة الكهربائية " أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة " الشحن، التقييم، الفواتير ".

وأوضحت أن  التقديم بدأ اليوم الأحد بتاريخ 11/1/1442 الموافق 30/8/2020 وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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أحدث التعليقات

العتيبيه
معضلة الحوادث لدينا لم يتم ايجاد حل لها المعادله شعب مطفوق + مرور لا وجود له في ارض الواقع = فوضى وهمجية وحوادث
محمد
عندنا جامعييين متفوقين يبيعون في الشوارع وينك عنهم
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
زائر
حسن زميره امس في خطابه هدد العربيه والحدث قال نضطر نقطع ارسالها شكلهم بيهاجمون مكاتبها في لبنان وهم حتى اللي في دبي من عندهم لا وبيجيبوا جاد الصفوي الرافضي يبي لهم شغل هشتقوهم
abdul
رجل ماتت زوجته الاولي التي خلّفت له ماشاء الله ذكورا واناثا ، تزوّج إمرأة مخلِّفة ايضا من زوجها الاول المتوفّي زكورا واناثا. تزوج هذه المرأة شارطا عليها قبل العقد بعدم الخلفة وعدم تفرغه لتربية اطفال في عمره هذا، انما اراد الزواج ليَعفّ ويُعفّ وقبلت هذا الشرط في النكاح، كيف تشجّعها ايها الشيخ ان تخالف ما اشترطا والتفقا عليه قبل كتب الكتاب؟، والمسلمون علي شروطهم ووعودهم، مع اعترافك ان الحكم في حرمته يحتاج الي تأمل، يعني لا يوجد دليل قطعي لحرمته. ارجوا من الشيخ ان يراجع فتواه علي ضوء ما ذكرتُه من حالة الزوجين وربما مخلِّفين من زيجات سابقة.

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