خطوات استعادة محادثات "واتساب" المحذوفة

وكالات (صدى):
يواجه البعض فقدان محادثته على تطبيق " واتساب " حيث كشف خبير تقني عن طرق مختلفة لاستعادتها.
وتضمنت هذه الطرق الاستعانة بـ قوقل درايف، حيث تحتاج في ذلك إلى استخدام نفس رقم الهاتف وحساب قوقل المستخدم لإنشاء النسخة الاحتياطية، ثم اتبع الخطوات التالية:
وألغاء تثبيت واتساب ثم أعد تثبيته باستخدام رقمك، وعند سؤالك هل ترغب في استعادة الدردشات والوسائط من جوجل درايف انقر بـ نعم.
وانقر فوق التالي Next، وسيتم عرض الدردشات الخاصة بك بمجرد اكتمال التهيئة، حيث سيبدأ التطبيق في استعادة محادثاتك وملفات الوسائط الخاصة بك أيضًا.
ويذكر أن هاتفك سيخزن ما يصل إلى سبعة أيام الماضية من ملفات النسخ الاحتياطي المحلية، وسيتم إنشاء النسخ الاحتياطي المحلي تلقائيًا كل يوم في الساعة 2:00 صباحًا وحفظها كملف في هاتفك في المجلد sdcard / WhatsApp.