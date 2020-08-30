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خطوات استعادة محادثات "واتساب" المحذوفة

Time منذ ساعة
Views 1788
خطوات استعادة محادثات "واتساب" المحذوفة

وكالات (صدى):
يواجه البعض فقدان محادثته على تطبيق " واتساب " حيث كشف خبير تقني عن طرق مختلفة لاستعادتها.

وتضمنت هذه الطرق الاستعانة بـ قوقل درايف، حيث تحتاج في ذلك إلى استخدام نفس رقم الهاتف وحساب قوقل المستخدم لإنشاء النسخة الاحتياطية، ثم اتبع الخطوات التالية:

وألغاء تثبيت واتساب ثم أعد تثبيته باستخدام رقمك، وعند سؤالك هل ترغب في استعادة الدردشات والوسائط من جوجل درايف انقر بـ نعم.

وانقر فوق التالي Next، وسيتم عرض الدردشات الخاصة بك بمجرد اكتمال التهيئة، حيث سيبدأ التطبيق في استعادة محادثاتك وملفات الوسائط الخاصة بك أيضًا.

ويذكر أن هاتفك سيخزن ما يصل إلى سبعة أيام الماضية من ملفات النسخ الاحتياطي المحلية، وسيتم إنشاء النسخ الاحتياطي المحلي تلقائيًا كل يوم في الساعة 2:00 صباحًا وحفظها كملف في هاتفك في المجلد sdcard / WhatsApp.

Time واتساب

أحدث التعليقات

العتيبيه
معضلة الحوادث لدينا لم يتم ايجاد حل لها المعادله شعب مطفوق + مرور لا وجود له في ارض الواقع = فوضى وهمجية وحوادث
محمد
عندنا جامعييين متفوقين يبيعون في الشوارع وينك عنهم
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
زائر
حسن زميره امس في خطابه هدد العربيه والحدث قال نضطر نقطع ارسالها شكلهم بيهاجمون مكاتبها في لبنان وهم حتى اللي في دبي من عندهم لا وبيجيبوا جاد الصفوي الرافضي يبي لهم شغل هشتقوهم
abdul
رجل ماتت زوجته الاولي التي خلّفت له ماشاء الله ذكورا واناثا ، تزوّج إمرأة مخلِّفة ايضا من زوجها الاول المتوفّي زكورا واناثا. تزوج هذه المرأة شارطا عليها قبل العقد بعدم الخلفة وعدم تفرغه لتربية اطفال في عمره هذا، انما اراد الزواج ليَعفّ ويُعفّ وقبلت هذا الشرط في النكاح، كيف تشجّعها ايها الشيخ ان تخالف ما اشترطا والتفقا عليه قبل كتب الكتاب؟، والمسلمون علي شروطهم ووعودهم، مع اعترافك ان الحكم في حرمته يحتاج الي تأمل، يعني لا يوجد دليل قطعي لحرمته. ارجوا من الشيخ ان يراجع فتواه علي ضوء ما ذكرتُه من حالة الزوجين وربما مخلِّفين من زيجات سابقة.

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