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شاهد.. بيرو تفخر بإرادة كاريلو بعد حسم لقب دوري المحترفين

Time منذ 18 دقيقة
Views 1368
شاهد.. بيرو تفخر بإرادة كاريلو بعد حسم لقب دوري المحترفين

طلال الغامدي (صدى):
أشادت الصحف البيروفية، بأداء أندريه كاريلو مع نادي الهلال خاصة بعد حسم دوري المحترفين لصالح الزعيم، وتصبح هذه البطولة هي الثالثة لكاريلو مع الهلال.

وضمن الهلال الفوز بلقب دوري المحترفين هذا الموسم للمرة الـ16 في تاريخه، بعدما رفع رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة وبفارق 6 نقاط عن الوصيف النصر الذي فاز على الفيحاء 2-1 أمس السبت.

وذكرت الصحف، أن كاريلو قد قد حصد بطولة السوبر ودوري أبطال آسيا مع الهلال من قبل، ليثبت الزعيم أنه الأفضل في المملكة.

كما نوهت صحيفة “ elcomercio” البيروفية، إلى أن كاريلو، عاش لحظات عصيبة بعد إصابته بفيروس كورونا، وعزله عن تشكيلة فريقه، لكنه تمكن من تجاوز هذه الأزمة سريعًا.

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أحدث التعليقات

عمر
طيب الله رجاكم
عمر
طيب الله رجاكم
عمر
خيب الله رجاك ومسعيكم واشغلكم
عبدالعزيز
للتصحيح هؤلاء عندهم خرافات وطقوس حيث يحتفلون فراحاً وطرباً بيوم عاشوراء عكس الشيعة فهم حزينون بهذا اليوم وهو ذكرى مقتل الحسين حفيد النبي محمد
زاير
دولة السودان مناطق تغرق من فيضان مياه نهر النيل وهناك مناطق جافه تعاني القحطا و ندرت الماء في شرق الجمهورية تحتاج الي تحويل الفايض اليها لتنمو و تزدهر .

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