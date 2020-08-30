شاهد.. بيرو تفخر بإرادة كاريلو بعد حسم لقب دوري المحترفين

طلال الغامدي (صدى):
أشادت الصحف البيروفية، بأداء أندريه كاريلو مع نادي الهلال خاصة بعد حسم دوري المحترفين لصالح الزعيم، وتصبح هذه البطولة هي الثالثة لكاريلو مع الهلال.
وضمن الهلال الفوز بلقب دوري المحترفين هذا الموسم للمرة الـ16 في تاريخه، بعدما رفع رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة وبفارق 6 نقاط عن الوصيف النصر الذي فاز على الفيحاء 2-1 أمس السبت.
وذكرت الصحف، أن كاريلو قد قد حصد بطولة السوبر ودوري أبطال آسيا مع الهلال من قبل، ليثبت الزعيم أنه الأفضل في المملكة.
كما نوهت صحيفة “ elcomercio” البيروفية، إلى أن كاريلو، عاش لحظات عصيبة بعد إصابته بفيروس كورونا، وعزله عن تشكيلة فريقه، لكنه تمكن من تجاوز هذه الأزمة سريعًا.