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"البيئة": سنعمل على ترقيم جميع الإبل المسجلة خلال الـ3 أشهر المقبلة

Time منذ 23 دقيقة
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"البيئة": سنعمل على ترقيم جميع الإبل المسجلة خلال الـ3 أشهر المقبلة

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة, أنه لن تُصدر أي مخالفة على مالكي الإبل المسجلين بموقع الوزارة قبل تاريخ 1 / 1 / 1442هـ الموافق 20 / 8 / 2020م والمنتظرين لخدمة الترقيم، علماً بأن الوزارة ستعمل على إنهاء ترقيم جميع الإبل المسجلة في موقع الوزارة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.

ويعود التأخر في ذلك لتعرض دول العالم بما فيها المملكة لجائحة كورونا المستجد وتأخر بعض ملاك الإبل بطلب تقديم الخدمة في موقع الوزارة، إضافة إلى تزايد عدد المتقدمين للتسجيل والترقيم الذي تجاوز أكثر من (16.000) من مالكي الإبل وتسجيل أكثر من (300.000) متن من الإبل على موقع الوزارة قبيل انتهاء المهلة.

وطالبت الوزارة جميع مالكي الإبل الذين لم يسجلوا في موقع الوزارة (هنا) لطلب الخدمة سرعة التسجيل والاستفادة من الخدمة المقدمة لهم.

ويهدف المشروع إلى إثبات ملكية الإبل وسهولة نقل ملكيتها إلكترونيًا ورفع مستوى الخدمات البيطرية وإحكام الرقابة للسيطرة على الأمراض الحيوانية والامراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والتطوير والتحسين الوراثي للإبل وتنظيم دخول الابل للأسواق والمسالخ.

مما يذكر أن التسجيل الإلكتروني في مشروع ترقيم الإبل في جميع مناطق المملكة تجاوز أكثر من (1.100.000) من خلال المنصة الإلكترونية التي رُبطت مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل تقديم الخدمات لملاك الإبل والعمل على تنظيم القطاع والحد من انتشار الإبل السائبة بالطرقات وتنظيم المشاركات في المهرجانات الخاصة بالإبل وسهولة دخول وخروج الإبل عبر المنافذ للمملكة وتحسين مستوى الخدمات البيطرية المقدمة.

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أحدث التعليقات

عمر
طيب الله رجاكم
عمر
طيب الله رجاكم
عمر
خيب الله رجاك ومسعيكم واشغلكم
عبدالعزيز
للتصحيح هؤلاء عندهم خرافات وطقوس حيث يحتفلون فراحاً وطرباً بيوم عاشوراء عكس الشيعة فهم حزينون بهذا اليوم وهو ذكرى مقتل الحسين حفيد النبي محمد
زاير
دولة السودان مناطق تغرق من فيضان مياه نهر النيل وهناك مناطق جافه تعاني القحطا و ندرت الماء في شرق الجمهورية تحتاج الي تحويل الفايض اليها لتنمو و تزدهر .

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