رازفان يُريح لاعبيه للتركيز على آسيا بعد حسم دوري المحترفين

ماجد محمد (صدى):
قرّر رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إراحة اللاعبين لمدة يومين بعد الفوز على الحزم أمس السبت، وحسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لهذا الموسم.
وسيواجه الهلال، ناديي الوحدة والشباب بتشكيل مختلف وسيكون الإيطالي جيوفينكو أول الغائبين عن الجولة الـ29 من دوري المحترفين؛ وسيتفرغ اللاعبين إلى ملف دوري أبطال آسيا 2020.
وضمن الهلال الفوز بلقب دوري المحترفين هذا الموسم للمرة الـ16 في تاريخه، بعدما رفع رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة وبفارق 6 نقاط عن الوصيف النصر الذي فاز على الفيحاء 2-1 أمس السبت.