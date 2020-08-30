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رازفان يُريح لاعبيه للتركيز على آسيا بعد حسم دوري المحترفين

Time منذ 50 دقيقة
Views 1470
رازفان يُريح لاعبيه للتركيز على آسيا بعد حسم دوري المحترفين

ماجد محمد (صدى):
قرّر رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إراحة اللاعبين لمدة يومين بعد الفوز على الحزم أمس السبت، وحسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لهذا الموسم.

وسيواجه الهلال، ناديي الوحدة والشباب بتشكيل مختلف وسيكون الإيطالي جيوفينكو أول الغائبين عن الجولة الـ29 من دوري المحترفين؛ وسيتفرغ اللاعبين إلى ملف دوري أبطال آسيا 2020.

وضمن الهلال الفوز بلقب دوري المحترفين هذا الموسم للمرة الـ16 في تاريخه، بعدما رفع رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة وبفارق 6 نقاط عن الوصيف النصر الذي فاز على الفيحاء 2-1 أمس السبت.

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أحدث التعليقات

عمر
طيب الله رجاكم
عمر
طيب الله رجاكم
عمر
خيب الله رجاك ومسعيكم واشغلكم
عبدالعزيز
للتصحيح هؤلاء عندهم خرافات وطقوس حيث يحتفلون فراحاً وطرباً بيوم عاشوراء عكس الشيعة فهم حزينون بهذا اليوم وهو ذكرى مقتل الحسين حفيد النبي محمد
زاير
دولة السودان مناطق تغرق من فيضان مياه نهر النيل وهناك مناطق جافه تعاني القحطا و ندرت الماء في شرق الجمهورية تحتاج الي تحويل الفايض اليها لتنمو و تزدهر .

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