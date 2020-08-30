شاهد.. معركة شرسة بين فتاة وأسد جبلي

لندن (صدى):
طلب مربي أسود من فتاة بريطانية الدخول إلى قفص أسد جبلي شرس، للاعتناء به، إلأ أنها دخلت في معركة شرسة معه .
و حاولت الفتاة الدخول إلى قفص الأسد الجبلي المفترس لتلقي نظرة عليه انقض الأسد عليها بشراسة ليسد عليها طريق الخروج، ودخلت معه في معركة مخيفة للتخلص من قبضته، وحاولت إبعاد فكيه من أن يطبقا على جسدها، لكن الأسد كان قويًا.
وخلال ما يقرب من دقيقتين استمرت المعركة بين الفتاة والأسد، استطاع فيها الأسد أن يسحب الفتاة غير المدربة إلى خارج القفص، فيما حاولت هي بعشوائية السيطرة عليه، ولحسن حظها تمكنت الفتاة من دخول قفص آخر وإغلاق بابه عليها، فيما ظل الأسد في ذهاب وإياب حوله متحينًا الفرصة، وتعرض الفتاة لجروح بالغة وتم نقلها إلى المستشفى.