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شاهد.. معركة شرسة بين فتاة وأسد جبلي

Time منذ 55 دقيقة
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شاهد.. معركة شرسة بين فتاة وأسد جبلي

لندن (صدى):
طلب مربي أسود من فتاة بريطانية الدخول إلى قفص أسد جبلي شرس، للاعتناء به، إلأ أنها دخلت في معركة شرسة معه .

و حاولت الفتاة الدخول إلى قفص الأسد الجبلي المفترس لتلقي نظرة عليه انقض الأسد عليها بشراسة ليسد عليها طريق الخروج، ودخلت معه في معركة مخيفة للتخلص من قبضته، وحاولت إبعاد فكيه من أن يطبقا على جسدها، لكن الأسد كان قويًا.

وخلال ما يقرب من دقيقتين استمرت المعركة بين الفتاة والأسد، استطاع فيها الأسد أن يسحب الفتاة غير المدربة إلى خارج القفص، فيما حاولت هي بعشوائية السيطرة عليه، ولحسن حظها تمكنت الفتاة من دخول قفص آخر وإغلاق بابه عليها، فيما ظل الأسد في ذهاب وإياب حوله متحينًا الفرصة، وتعرض الفتاة لجروح بالغة وتم نقلها إلى المستشفى.

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أحدث التعليقات

عمر
طيب الله رجاكم
عمر
طيب الله رجاكم
عمر
خيب الله رجاك ومسعيكم واشغلكم
عبدالعزيز
للتصحيح هؤلاء عندهم خرافات وطقوس حيث يحتفلون فراحاً وطرباً بيوم عاشوراء عكس الشيعة فهم حزينون بهذا اليوم وهو ذكرى مقتل الحسين حفيد النبي محمد
زاير
دولة السودان مناطق تغرق من فيضان مياه نهر النيل وهناك مناطق جافه تعاني القحطا و ندرت الماء في شرق الجمهورية تحتاج الي تحويل الفايض اليها لتنمو و تزدهر .

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