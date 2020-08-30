الأعداد السابقة للصحيفة

أزمة تواجه الاتحاد قبل لقاءه مع نظيره الفتح

Time منذ 28 دقيقة
Views 1560
أزمة تواجه الاتحاد قبل لقاءه مع نظيره الفتح

نواف السالم (صدى):
تواجه فريق نادي الاتحاد أزمة قبل مواجهته من نادي الفتح في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد تأخر موعده في الإقلاع من جدة إلى الأحساء حتى الخامسة مساء أمس.

وقالت التقارير بأن مدرب الإتحاد البرازيلي فابيو كاريلي، قرر إجراء التدريب الأخير تأهبًا لمواجهة الفتح اليوم، داخل صالة الألعاب المختلفة في النادي الغربي، قبل التوجّه إلى المطار بعد العصر.

وأفادت التقارير بأن سببا آخر وراء قرار تأخير الرحلة، وهو صعوبة تدرب الاتحاد في الأحساء أمس، نظرًا لانشغال ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، بمواجهة العدالة والرائد، واحتضان رديفه في الوقت ذاته تدريبات فريق الفتح.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عمر
طيب الله رجاكم
عمر
طيب الله رجاكم
عمر
خيب الله رجاك ومسعيكم واشغلكم
عبدالعزيز
للتصحيح هؤلاء عندهم خرافات وطقوس حيث يحتفلون فراحاً وطرباً بيوم عاشوراء عكس الشيعة فهم حزينون بهذا اليوم وهو ذكرى مقتل الحسين حفيد النبي محمد
زاير
دولة السودان مناطق تغرق من فيضان مياه نهر النيل وهناك مناطق جافه تعاني القحطا و ندرت الماء في شرق الجمهورية تحتاج الي تحويل الفايض اليها لتنمو و تزدهر .

أخر الأخبار

ثور هائج يهاجم شبان
ثور هائج يهاجم شبان
Time منذ 16 ثانية Views 96
مفاجأة غير متوقعة لصياد
مفاجأة غير متوقعة لصياد
Time منذ 48 ثانية Views 99
عروس تمنع أصحاب الأسنان الصفراء من حضور حفل زفافها
عروس تمنع أصحاب الأسنان الصفراء من حضور حفل زفافها
Time منذ 8 دقائق Views 227
4 خطوات للحفاظ على إطار السيارة من التلف
4 خطوات للحفاظ على إطار السيارة من التلف
Time منذ 8 دقائق Views 1107
صندوق الإستثمارات العامة يطرح وظيفة جديدة
صندوق الإستثمارات العامة يطرح وظيفة جديدة
Time منذ 14 دقيقة Views 1274
شاهد.. بيرو تفخر بإرادة كاريلو بعد حسم لقب دوري المحترفين
شاهد.. بيرو تفخر بإرادة كاريلو بعد حسم لقب دوري المحترفين
Time منذ 17 دقيقة Views 1343
"البيئة": سنعمل على ترقيم جميع الإبل المسجلة خلال الـ3 أشهر المقبلة
"البيئة": سنعمل على ترقيم جميع الإبل المسجلة خلال الـ3 أشهر المقبلة
Time منذ 23 دقيقة Views 1290
ستيني يخلع ضرسه بنفسه بمساعدة أصدقائه
ستيني يخلع ضرسه بنفسه بمساعدة أصدقائه
Time منذ 24 دقيقة Views 209
أزمة تواجه الاتحاد قبل لقاءه مع نظيره الفتح
أزمة تواجه الاتحاد قبل لقاءه مع نظيره الفتح
Time منذ 28 دقيقة Views 1560
متحدث الموارد البشرية: استمرار تعليق العمل بالبصمة
متحدث الموارد البشرية: استمرار تعليق العمل بالبصمة
Time منذ 32 دقيقة Views 1353