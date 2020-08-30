أزمة تواجه الاتحاد قبل لقاءه مع نظيره الفتح

نواف السالم (صدى):
تواجه فريق نادي الاتحاد أزمة قبل مواجهته من نادي الفتح في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد تأخر موعده في الإقلاع من جدة إلى الأحساء حتى الخامسة مساء أمس.
وقالت التقارير بأن مدرب الإتحاد البرازيلي فابيو كاريلي، قرر إجراء التدريب الأخير تأهبًا لمواجهة الفتح اليوم، داخل صالة الألعاب المختلفة في النادي الغربي، قبل التوجّه إلى المطار بعد العصر.
وأفادت التقارير بأن سببا آخر وراء قرار تأخير الرحلة، وهو صعوبة تدرب الاتحاد في الأحساء أمس، نظرًا لانشغال ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، بمواجهة العدالة والرائد، واحتضان رديفه في الوقت ذاته تدريبات فريق الفتح.