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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

Time منذ ساعة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 49.39 نقطة ليقفل عند مستوى 7983.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 365 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 168 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 24 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تهامة، ولازوردي، وبحر العرب، واللجين، ونسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات العمران، وجدوى ريت السعودية، والمستشفى السعودي الألماني، والمتقدمة، وسافكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 1.25%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأنابيب، وأسمنت الشمالية، وسيرا، والأسماك هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، والأسماك، وأرامكو السعودية، وفيبكو، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 255.21 نقطة ليقفل عند مستوى 9024.74 نقطة، وبتداولات بلغت 17 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 259 ألف سهم تقاسمتها 809 صفقات.

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أحدث التعليقات

عمر
طيب الله رجاكم
عمر
طيب الله رجاكم
عمر
خيب الله رجاك ومسعيكم واشغلكم
عبدالعزيز
للتصحيح هؤلاء عندهم خرافات وطقوس حيث يحتفلون فراحاً وطرباً بيوم عاشوراء عكس الشيعة فهم حزينون بهذا اليوم وهو ذكرى مقتل الحسين حفيد النبي محمد
زاير
دولة السودان مناطق تغرق من فيضان مياه نهر النيل وهناك مناطق جافه تعاني القحطا و ندرت الماء في شرق الجمهورية تحتاج الي تحويل الفايض اليها لتنمو و تزدهر .

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